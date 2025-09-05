Compensation & Benefit Specialist

Missione

Progettare, gestire e migliorare continuamente le strategie di ricompensa totale che allineano gli obiettivi aziendali in termini di attrazione, retention e sviluppo dei talenti. Utilizzare l’analisi dei dati per prendere decisioni basate su evidenze e migliorare i processi HR, garantendo un vantaggio competitivo nel mercato.

Responsabilità Chiave

Politiche di Compensazione e Gestione delle Ricompense Totali Collaborare con il Responsabile HR per definire i quadri strategici di compensazione e ricompensa.

Monitorare e analizzare la struttura salariale e i pacchetti di benefici per garantire competitività di mercato e equità interna.

Proporre e implementare pacchetti innovativi basati su tendenze di mercato.

Assicurare la conformità alle politiche internazionali. Sistemi di Incentivazione e Revisioni di Compensazione Sviluppare e gestire piani di incentivazione ampi a livello aziendale, garantendo conformità normativa.

Collaborare con i manager per stabilire criteri di performance e obiettivi di incentivazione.

Prevedere e monitorare l’impatto finanziario dei programmi di incentivazione.

Aggiornare e comunicare linee guida per il processo di revisione delle compensazioni. Analisi della Compensazione e Benchmarking Coordinare la partecipazione a sondaggi di mercato e studi di benchmarking.

Analizzare i dati di compensazione e preparare report dettagliati per decisioni strategiche.

Implementare e mantenere sistemi di classificazione del lavoro. Sistemi Informativi HR (HRIS) e Gestione KPI Sviluppare e mantenere strumenti HRIS per ottimizzare i processi HR.

Definire e monitorare metriche HR chiave relative a compensazione, retention e performance.

Collaborare con IT per migliorare l’integrazione dei sistemi e automatizzare i processi HR. Pianificazione e Previsione del Budget Salariale Supportare la pianificazione e il monitoraggio del budget salariale in collaborazione con il team Finance.

Fornire analisi predittive sui costi del personale e sulle strategie di compensazione evolutive.

Requisiti e Competenze

Esperienza in strategie di compensazione e benefici, analisi della compensazione e gestione dei sistemi incentivanti.

Conoscenza approfondita di HRIS, metriche HR e trasformazione digitale nelle risorse umane.

Forti capacità analitiche con abilità nella interpretazione di dati complessi sulla compensazione.

Competenza in Excel e strumenti di intelligence aziendale per l’analisi HR.

Eccellenti capacità comunicative e interpersonali, capace di collaborare a tutti i livelli organizzativi.

Mentalità strategica e proattiva con impegno per il miglioramento continuo nei processi in un contesto internazionale dinamico.

Unisciti a noi e contribuisci a plasmare strategie vincenti nel mondo HR!