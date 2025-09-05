Compensation & Benefit Specialist

Missione
Progettare, gestire e migliorare continuamente le strategie di ricompensa totale che allineano gli obiettivi aziendali in termini di attrazione, retention e sviluppo dei talenti. Utilizzare l’analisi dei dati per prendere decisioni basate su evidenze e migliorare i processi HR, garantendo un vantaggio competitivo nel mercato.
Responsabilità Chiave
-
Politiche di Compensazione e Gestione delle Ricompense Totali
- Collaborare con il Responsabile HR per definire i quadri strategici di compensazione e ricompensa.
- Monitorare e analizzare la struttura salariale e i pacchetti di benefici per garantire competitività di mercato e equità interna.
- Proporre e implementare pacchetti innovativi basati su tendenze di mercato.
- Assicurare la conformità alle politiche internazionali.
-
Sistemi di Incentivazione e Revisioni di Compensazione
- Sviluppare e gestire piani di incentivazione ampi a livello aziendale, garantendo conformità normativa.
- Collaborare con i manager per stabilire criteri di performance e obiettivi di incentivazione.
- Prevedere e monitorare l’impatto finanziario dei programmi di incentivazione.
- Aggiornare e comunicare linee guida per il processo di revisione delle compensazioni.
-
Analisi della Compensazione e Benchmarking
- Coordinare la partecipazione a sondaggi di mercato e studi di benchmarking.
- Analizzare i dati di compensazione e preparare report dettagliati per decisioni strategiche.
- Implementare e mantenere sistemi di classificazione del lavoro.
-
Sistemi Informativi HR (HRIS) e Gestione KPI
- Sviluppare e mantenere strumenti HRIS per ottimizzare i processi HR.
- Definire e monitorare metriche HR chiave relative a compensazione, retention e performance.
- Collaborare con IT per migliorare l’integrazione dei sistemi e automatizzare i processi HR.
-
Pianificazione e Previsione del Budget Salariale
- Supportare la pianificazione e il monitoraggio del budget salariale in collaborazione con il team Finance.
- Fornire analisi predittive sui costi del personale e sulle strategie di compensazione evolutive.
Requisiti e Competenze
- Esperienza in strategie di compensazione e benefici, analisi della compensazione e gestione dei sistemi incentivanti.
- Conoscenza approfondita di HRIS, metriche HR e trasformazione digitale nelle risorse umane.
- Forti capacità analitiche con abilità nella interpretazione di dati complessi sulla compensazione.
- Competenza in Excel e strumenti di intelligence aziendale per l’analisi HR.
- Eccellenti capacità comunicative e interpersonali, capace di collaborare a tutti i livelli organizzativi.
- Mentalità strategica e proattiva con impegno per il miglioramento continuo nei processi in un contesto internazionale dinamico.
Unisciti a noi e contribuisci a plasmare strategie vincenti nel mondo HR!
