Compensation & Benefit Specialist

Missione
Progettare, gestire e migliorare continuamente le strategie di ricompensa totale che allineano gli obiettivi aziendali in termini di attrazione, retention e sviluppo dei talenti. Utilizzare l’analisi dei dati per prendere decisioni basate su evidenze e migliorare i processi HR, garantendo un vantaggio competitivo nel mercato.

Responsabilità Chiave

  1. Politiche di Compensazione e Gestione delle Ricompense Totali

    • Collaborare con il Responsabile HR per definire i quadri strategici di compensazione e ricompensa.
    • Monitorare e analizzare la struttura salariale e i pacchetti di benefici per garantire competitività di mercato e equità interna.
    • Proporre e implementare pacchetti innovativi basati su tendenze di mercato.
    • Assicurare la conformità alle politiche internazionali.

  2. Sistemi di Incentivazione e Revisioni di Compensazione

    • Sviluppare e gestire piani di incentivazione ampi a livello aziendale, garantendo conformità normativa.
    • Collaborare con i manager per stabilire criteri di performance e obiettivi di incentivazione.
    • Prevedere e monitorare l’impatto finanziario dei programmi di incentivazione.
    • Aggiornare e comunicare linee guida per il processo di revisione delle compensazioni.

  3. Analisi della Compensazione e Benchmarking

    • Coordinare la partecipazione a sondaggi di mercato e studi di benchmarking.
    • Analizzare i dati di compensazione e preparare report dettagliati per decisioni strategiche.
    • Implementare e mantenere sistemi di classificazione del lavoro.

  4. Sistemi Informativi HR (HRIS) e Gestione KPI

    • Sviluppare e mantenere strumenti HRIS per ottimizzare i processi HR.
    • Definire e monitorare metriche HR chiave relative a compensazione, retention e performance.
    • Collaborare con IT per migliorare l’integrazione dei sistemi e automatizzare i processi HR.

  5. Pianificazione e Previsione del Budget Salariale

    • Supportare la pianificazione e il monitoraggio del budget salariale in collaborazione con il team Finance.
    • Fornire analisi predittive sui costi del personale e sulle strategie di compensazione evolutive.

Requisiti e Competenze

  • Esperienza in strategie di compensazione e benefici, analisi della compensazione e gestione dei sistemi incentivanti.
  • Conoscenza approfondita di HRIS, metriche HR e trasformazione digitale nelle risorse umane.
  • Forti capacità analitiche con abilità nella interpretazione di dati complessi sulla compensazione.
  • Competenza in Excel e strumenti di intelligence aziendale per l’analisi HR.
  • Eccellenti capacità comunicative e interpersonali, capace di collaborare a tutti i livelli organizzativi.
  • Mentalità strategica e proattiva con impegno per il miglioramento continuo nei processi in un contesto internazionale dinamico.

Unisciti a noi e contribuisci a plasmare strategie vincenti nel mondo HR!


