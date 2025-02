Comparsa in TV con il Figlio

Grave lutto per Carlo Cracco, lo chef ha perso il padre, Bertillo, scomparso a 97 anni. Bertillo, ex impiegato delle ferrovie, era apparso in TV accanto al figlio, sia in uno spot dell’acqua Panna nel 2008 che nel reality Hell’s Kitchen Italia nel 2014. Lascia quattro figli: Nicola, Giovanni, Annalisa e Carlo, e la moglie Lidia, di 90 anni. La cerimonia funebre si svolgerà il 26 febbraio alle 15 presso la chiesa di San Nicola a Olmo di Creazzo, in provincia di Vicenza.

Bertillo Cracco, riservato nella vita privata, ha avuto un’importanza significativa nella carriera culinaria del figlio. Ha lavorato come operaio e, in gioventù, è stato carrista. Nonostante la sua discrezione, ha contribuito all’azienda del figlio in modi importanti. Un aneddoto raccontato dal giornalista Antonio Di Lorenzo sul quotidiano online La Basilicata risalta il legame tra padre e figlio: Bertillo ha aiutato a promuovere il broccolo fiolaro, ingrediente che Carlo Cracco utilizza nei suoi piatti.

Bertillo si occupava personalmente di rifornire il ristorante del figlio con questo prodotto tipico veneto, trasportandolo da Milano. Questo legame con il broccolo fiolaro è stato confermato dallo stesso chef in diverse interviste, evidenziando l’importanza del padre nella sua carriera. La scomparsa di Bertillo Cracco rappresenta una perdita significativa per Carlo e la sua famiglia, ma la sua memoria continuerà a vivere attraverso i ricordi e le storie condivise.