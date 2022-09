Compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno: “Io di sinistra? I temi su cui non sono d’accordo con lei”

Quattro anni fa durante un’intervista Giorgia Meloni ha dichiarato che il suo compagno in passato era di sinistra. La nuova premier ha anche aggiunto che Andrea Giambruno non era d’accordo con lei su temi etici come i diritti LGBTQ e la legalizzazione delle droghe leggere: “Lui è di sinistra però adesso credo che voterà per me alle elezioni. In casa discutiamo sui diritti dei gay, anche su temi etici e la legalizzazione delle droghe leggere. Diciamo che non la pensiamo uguale“.

Andrea Giambruno, parla il compagno di Giorgia Meloni: “Non sono di sinistra”.

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Andrea Giambruno ha spiegato di non essere di sinistra, ma di non vederla come Giorgia su alcune tematiche. Il compagno della Meloni ad esempio sembra essere favorevole al suicidio assistito.

“Se io sono di sinistra? La sua era una battuta: non sono di sinistra, è solo che abbiamo opinioni divergenti su alcuni temi etici, come il suicidio assistito. Io penso che lo Stato debba riflettere se sia giusto che una persona possa morire a casa sua, coi familiari, o sia costretta ad andare a morire in Svizzera. Noi due discutiamo su temi sensibili che — lo comprendo — la politica deve affrontare con una responsabilità diversa rispetto a me che ho solo una mia opinione personale. Diritti LGBTQ e aborto? Sull’aborto non c’è alcuna discussione: non troverà una riga in cui Giorgia contesta la 194. Sul resto, non si litiga, si parla e ognuno motiva la sua posizione. Se farei vedere a Ginevra la puntata di Peppa Pig con due mamme? Posso anche fargliela vedere e, se dovesse chiedere perché ci sono due madri, glielo spiego. – ha concluso il compagno della Meloni – Però, una cosa è una scelta spiegata da un genitore, un’altra è far passare forzatamente un concetto”.

Passare forzatamente un concetto? Quindi con i milioni di cartoni e favole con il principe e la principessa si fa passare forzatamente il concetto che le coppie etero sono l’unica realtà?