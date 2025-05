Compagnie Aeree: Dove i Cani non Entrano in Cabina

Le norme dell’ENAC relative al trasporto di animali a bordo degli aerei sono state aggiornate, ma non tutte le compagnie aeree si sono adeguate. Attualmente, alcune compagnie continuano a non accettare cani in cabina, limitandone l’ingresso ai soli cani guida. Tra queste, figurano compagnie low cost come Wizz Air, EasyJet e Ryanair.

Per poter viaggiare con un cane, è importante che i proprietari si informino sulle regole specifiche della compagnia scelta. I cani di piccola taglia (fino a 8-10 kg) possono spesso viaggiare in cabina, ma solo se inseriti in trasportini di dimensioni specifiche. Le normative variano da compagnia a compagnia e includono restrizioni sul peso, dimensioni del trasportino e documentazione necessaria.

Alcune compagnie che permettono il trasporto di cani in cabina sono:

ITA Airways : ammette cani fino a 10 kg per voli nazionali (8 kg per internazionali), in un trasportino di dimensioni 24x40x30 cm.

: ammette cani fino a 10 kg per voli nazionali (8 kg per internazionali), in un trasportino di dimensioni 24x40x30 cm. Volotea : consente cani fino a 10 kg in un trasportino di 50x40x20 cm.

: consente cani fino a 10 kg in un trasportino di 50x40x20 cm. Vueling : accetta animali fino a 8 kg in un trasportino 45x39x21 cm.

: accetta animali fino a 8 kg in un trasportino 45x39x21 cm. Air France : permette cani o gatti fino a 8 kg in cabina e fino a 75 kg in stiva.

: permette cani o gatti fino a 8 kg in cabina e fino a 75 kg in stiva. Lufthansa: accetta animali di oltre 12 settimane (o 15 in Germania), in trasportini fino a 14 kg.

Prima di acquistare un biglietto, è essenziale valutare le norme della compagnia e i costi aggiuntivi per il viaggio con il cane.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it