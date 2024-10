Comolake, Zoccoli INFN: IA, Calcolo Quantistico e Supercalcolo, l’Italia è in linea con i tempi

Il super calcolo rappresenta un tema centrale nella società moderna, segnando un cambiamento epocale nel modo in cui percepiamo il mondo e gestiamo i dati. Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha sottolineato come i dati possano essere considerati una nuova materia prima e l’intelligenza artificiale un mezzo per estrarne il valore. L’Italia è ben posizionata in questa sfida, con il supercomputer Leonardo del Cineca, inaugurato nel 2022 e già quarto al mondo. Attualmente, si sta lavorando per rafforzare l’infrastruttura di calcolo nazionale grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il PNRR non solo mira a potenziare il Cineca e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma include anche altre università e enti di ricerca, integrando risorse e competenze. Parte del finanziamento è dedicato alla formazione di giovani scienziati in grado di sviluppare codici e algoritmi per massimizzare l’uso dei supercomputer. Zoccoli ha evidenziato l’importanza di unire il mondo della ricerca con il sistema produttivo: molte aziende, pur avendo idee innovative e potenzialmente in grado di migliorare i propri processi, necessitano di risorse di calcolo e competenze specializzate per tradurre i dati in valore aggiunto.

È cruciale che le aziende trovino il modo di collaborare con università e enti di ricerca per sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale. Questo approccio potrebbe non solo facilitare l’innovazione, ma anche favorire un miglioramento sostanziale nella competitività delle imprese italiane nel contesto globale.

In sintesi, le sfide del super calcolo e della gestione dei dati rappresentano un’occasione imperdibile per l’Italia di emergere nel panorama tecnologico internazionale, unendo risorse, competenze e iniziative imprenditoriali in un contesto di continua evoluzione.