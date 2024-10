ComoLake, Villacci EnSiEL: l’Italia è un Hub energetico per il Mediterraneo

La Fondazione Accademia Mediterranee per l’Energia e la Sostenibilità è un’iniziativa avviata su iniziativa della Commissione Europea, creata dal Consorzio interuniversitario Nazionale EnSiEL e dalla Società Bonifiche Ferraresi Energia. L’obiettivo principale della fondazione è quello di ridurre le disuguaglianze, in particolare in termini di conoscenza e formazione, tra le sponde Nord e Sud del Mediterraneo. Domenico Villacci, direttore di EnSiEL, ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’Italia come hub energetico nel Mediterraneo, un concetto anche evidenziato nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC). Questo ruolo comporta una grande responsabilità, poiché la Commissione Europea ha richiesto un’iniziativa che affrontasse le criticità per la creazione di un sistema energetico integrato a livello europeo.

Villacci ha evidenziato che l’integrazione non riguarda solo le tecnologie, ma anche l’incontro e la condivisione delle conoscenze e delle normative con i paesi del Mediterraneo. La fondazione si propone proprio di svolgere questo compito. Un aspetto cruciale è la formazione delle risorse umane, in particolare dei giovani e dei tecnici, con l’obbiettivo di migliorare le loro competenze. La Fondazione può contare su un robusto sistema universitario italiano, composto da 30 università che operano nel settore dell’energia elettrica e in altri ambiti energetici, supportate da oltre 400 ricercatori.

Villacci ha concluso enfatizzando che la fondazione non solo offre opportunità formative, ma possiede anche una forte capacità di ricerca, permettendo di affrontare le sfide energetiche attraverso un approccio qualitativo e quantitativo. Con questa visione, la Fondazione Accademia Mediterranee si propone come un punto di riferimento per sviluppare una collaborazione e un’integrazione efficace tra le diverse nazioni del Mediterraneo, puntando a un futuro energetico più sostenibile e condiviso.