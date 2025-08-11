Como vs Barcellona: dove vedere il Trofeo Gamper 2023

Il mondo del calcio si concentra sulla prestigiosa sfida del Trofeo Gamper, che vedrà il Como affrontare il Barcellona. Questa edizione del torneo si svolgerà all’Estadi Johan Cruyff, a causa dei lavori in corso al Camp Nou.
Per il Como, la partita rappresenta una storica prima partecipazione a questo trofeo di fama internazionale. La squadra, guidata da Cesc Fabregas, intende sfruttare al meglio l’occasione, affrontando uno dei club più iconici al mondo. Dall’altra parte, il Barcellona utilizzerà questa occasione come ultimo test prima dell’inizio della nuova stagione di Liga.
In merito alla visione dell’incontro, il match tra i due club sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento della partita.