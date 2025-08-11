36.9 C
Roma
lunedì – 11 Agosto 2025
Sport

Como vs Barcellona: dove vedere il Trofeo Gamper 2023

Da StraNotizie
Como vs Barcellona: dove vedere il Trofeo Gamper 2023

Il mondo del calcio si concentra sulla prestigiosa sfida del Trofeo Gamper, che vedrà il Como affrontare il Barcellona. Questa edizione del torneo si svolgerà all’Estadi Johan Cruyff, a causa dei lavori in corso al Camp Nou.

Per il Como, la partita rappresenta una storica prima partecipazione a questo trofeo di fama internazionale. La squadra, guidata da Cesc Fabregas, intende sfruttare al meglio l’occasione, affrontando uno dei club più iconici al mondo. Dall’altra parte, il Barcellona utilizzerà questa occasione come ultimo test prima dell’inizio della nuova stagione di Liga.

In merito alla visione dell’incontro, il match tra i due club sarà trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento della partita.

Articolo precedente
Apple perde top developer di intelligenza artificiale in massa
Articolo successivo
Il collante fragile della sinistra: il pericolo Meloni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.