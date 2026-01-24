Como umilia Torino 6-0

Il Como di Fabregas ha superato le aspettative, sconfiggendo il Torino con un netto 6-0. La squadra aveva bisogno di tre punti per tenere vivo il sogno di raggiungere la quota 40 e superare la Juventus al quinto posto. Il tabellino finale è stato chiaro, con il Como che ha segnato addirittura un gol in più rispetto alla gara d’andata, quando il Torino aveva già incassato un pesante 5-1.

La partita è iniziata con il Como che ha aperto le marcature con Douvikas, autore di una doppietta, che ha colpito già al minuto 8. L’entusiasmo è cresciuto subito con il raddoppio di Baturina, protagonista di un ultimo mese super e sempre più al centro del gioco comasco.

Nel secondo tempo, il Como ha dilagato e abbattuto definitivamente il muro granata. Dopo il rigore concesso per tocco di mano di Maripan, la partita ha preso una sola direzione: Da Cunha ha firmato il tris, Douvikas si è ripetuto, mentre Kuhn e Caqueret hanno chiuso definitivamente i conti.

È festa grande a Como, mentre per il Torino è un pomeriggio buio da dimenticare in fretta. I numeri parlano chiaro: i granata sono attualmente la peggior difesa del campionato. Il Como ha chiuso la partita con sei gol, mentre il Torino ha subito la sua terza sconfitta con più di 5 gol e ha confermato di essere la peggior difesa del campionato con 40 gol subiti.