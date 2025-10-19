Como trionfa sulla Juventus: storica vittoria 2-0 al Sinigaglia

La Juventus ha subito la sua prima sconfitta stagionale, perdendo 2-0 contro il Como allo stadio Sinigaglia. La squadra di Fabregas, squalificato e in tribuna, ha aperto le marcature con Kempf, il quale ha segnato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, infilando il pallone sul secondo palo oltre Kalulu. Nonostante un tentativo di reazione dei bianconeri, il gol di David è stato annullato per fuorigioco.

Nel secondo tempo, dopo un buon inizio della Juve, il Como ha approfittato di una ripartenza veloce. Nico Paz, lasciato troppo libero, ha firmato un eurogol con un tiro a giro dal limite dell’area, portando il punteggio sul 2-0. Questa sconfitta pesa sulla squadra di Tudor, che ora dovrà prepararsi per la sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Il Como, conquistando questa vittoria, raggiunge la Juventus a 12 punti in classifica. Quello di oggi è un risultato storico: è la prima vittoria del Como contro i bianconeri dopo 73 anni, l’ultima risalente al 1952, segnando così la quarta affermazione totale contro la Juventus.

Inoltre, durante i primi quindici minuti di gioco, si sono registrati anche dei momenti di protesta da parte dei tifosi locali, in riferimento alla scelta di giocare Milan-Como in Australia.