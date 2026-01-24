Como travolge Torino

Il Como ha sconfitto il Torino con un netto 6-0, risultato che rappresenta il primo 6-0 in Serie A per la squadra lariana e anche il primo coro per il suo allenatore, Cesc Fabregas.

Dopo la partita, Fabregas ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato la vittoria e il gioco della sua squadra. Ha sottolineato che il Como ha imparato a difendersi e a giocare partite di questo tipo, e che il campionato italiano è molto difficile e non aspetta nessuno.

Ha anche parlato del Torino, definendolo una squadra che gioca un calcio molto diretto, e ha spiegato che la sua squadra ha capito bene come affrontarli.

Inoltre, ha parlato di Baturina, definendolo un giocatore molto intelligente e versatile, che può giocare in diverse posizioni e ha un livello altissimo anche in fase difensiva.

Ha anche commentato il gol di Kuhn, sottolineando che il giocatore ha aspettato a lungo per segnare e che merita tutto il successo che sta avendo.

Infine, ha risposto a una domanda sulla critica che sembra aspettare che il Como perda per dire che sono presuntuosi, affermando che non si lascia condizionare dalle critiche e che il suo obiettivo è vincere nel modo giusto, senza pensare a cosa dice la gente.

La conferenza stampa si è conclusa con Fabregas che ha ribadito la sua soddisfazione per il gioco della sua squadra e la sua fiducia nel futuro.