Como: sospesa la concessione della palestra Ronchetti

La giunta di Como ha sospeso per 30 giorni il procedimento per affidare in concessione la Palestra Liliana Ronchetti di via Giulini mediante procedura negoziata senza bando. Il procedimento era stato avviato con l’obiettivo di affidare la palestra a società sportive che garantiscano la partecipazione a campionati di livello nazionale di pallavolo, escludendo di fatto le altre discipline sportive.

I presidenti di Comense 2015 e US Basket Como 1956, Guido Corti e Luciano Mastrapasqua, hanno espresso la loro soddisfazione per la sospensione del procedimento, che è arrivata a seguito della loro istanza di sospensione in autotutela della procedura di affidamento in concessione della palestra. Secondo Corti e Mastrapasqua, la decisione di affidare la palestra a una sola disciplina sportiva va contro lo spirito della Costituzione e i principi cardine della riforma dello sport, che prevedono che le palestre comunali debbano essere messe a disposizione dell’intera collettività sportiva.

La sospensione del procedimento è stata accolta positivamente anche dal Partito Democratico di Como, che ha espresso la speranza che sia l’inizio di un nuovo approccio più dialogico e aperto, che permetta la convivenza tra più sport nella palestra di via Giulini. Secondo il segretario cittadino del PD, Daniele Valsecchi, e il referente sport Francesco Finizio, la soluzione deve essere strutturale e permettere di poter giocare a pallacanestro in città, senza costringere gli atleti a recarsi in provincia.

Inoltre, i presidenti di Comense 2015 e US Basket Como 1956 hanno sottolineato che la pallavolo utilizza già la palestra in esclusiva da due stagioni e che non è possibile dare accesso ad altre discipline sportive, nemmeno quando la squadra di pallavolo gioca fuori casa. Sperano che la sospensione del procedimento sia un’opportunità per trovare una soluzione che tenga conto delle necessità di tutte le società sportive cittadine.