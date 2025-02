Como-Napoli 2-1, Diao stende gli azzurri e Inter sola in vetta

Sconfitta inaspettata per il Napoli, capolista, che perde 2-1 contro il Como. Il match, deciso dal terzo gol consecutivo di Diao, si era aperto con un autogol di Rrahmani e un pareggio momentaneo di Raspadori. Con questo risultato, il Napoli perde la vetta della classifica a favore dell’Inter, che si porta a 57 punti, +1 sui partenopei. Il Como, invece, sale a 28 punti, allontanandosi dalla zona salvezza.

Nella partita, Conte deve fare a meno di Neres e schiera Raspadori accanto a Lukaku, mantenendo una difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Anguissa, diffidato, viene sostituito da Billing in mediana. Fabregas apporta un solo cambiamento rispetto all’ultima vittoria, inserendo Kempf al posto di Dossena in difesa, e punta su Nico Paz, Strefezza e Diao in attacco.

Il Napoli inizia sfortunatamente: al 7′ Rrahmani segna un autogol, dando il vantaggio al Como. La reazione del Napoli è immediata: al 17′ Raspadori pareggia con un piatto destro rasoterra. Nonostante diversi tentativi, entrambi i team faticano a trovare occasioni nel primo tempo.

Nella ripresa, il Como inizia meglio e dopo varie azioni, Diao segna il gol decisivo al 77′ con un tiro preciso. Conte, per cercare di ribaltare la situazione, cambia il modulo in un 4-2-4, ma il Napoli non riesce a trovare il pareggio, sfiorando il gol solo al 94′ con un colpo di Rrahmani.