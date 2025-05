Como-Inter: Scudetto in Gioco, Orario e Streaming

L’Inter nella corsa scudetto: sfida contro il Como

Oggi, venerdì 23 maggio, l’Inter affronta il Como al Sinigaglia nell’ultima giornata di Serie A. Attualmente seconda in classifica con 78 punti, la squadra di Inzaghi cerca una vittoria fondamentale per sperare nel titolo, che dipenderà anche dal risultato della partita tra Napoli e Cagliari, dove ai partenopei basterebbe non vincere.

La partita avrà inizio alle ore 20:45 e le probabili formazioni sono le seguenti:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Engelhardt, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Caqueret, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Per seguirla, è possibile scaricare l’app su smart TV compatibili o utilizzare dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast, Timvision Box, oltre a console PlayStation e Xbox.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com