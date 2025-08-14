Como: Fabregas e la sfida tra aspettative e realtà

Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Sud Tirol, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha condiviso le sue riflessioni sulla pressione mediatica e le aspettative legate agli investimenti della squadra. Fabregas ha dichiarato di sentire che il Como è unico, sottolineando che le chiacchiere sui soldi non lo influenzano.

Il suo focus è sulla costruzione di una squadra, di una società e di una vera e propria famiglia. Ha spiegato che è in corso un progetto a lungo termine che richiede pazienza, evidenziando l’importanza di un processo che si svilupperà nel corso di alcuni anni. La visione del tecnico è di lavorare con determinazione per raggiungere obiettivi concreti, al di là delle pressioni esterne.