Como e Milan: la Serie A in Australia per il calcio globale

Como e Milan: la Serie A in Australia per il calcio globale

Il club Como ha espresso il proprio supporto per la partita del campionato di Serie A contro il Milan, che si svolgerà probabilmente a Perth, in Australia. In un recente comunicato, la società ha dichiarato di sostenere questa iniziativa, evidenziando l’importanza di riportare la Serie A al centro del calcio mondiale.

Consapevole delle sfide che i tifosi potrebbero affrontare a causa del lungo viaggio verso l’Oceania, il club ha deciso di invitare 50 sostenitori a seguire la squadra direttamente a Perth. Questo gesto è stato pensato per permettere ai fan di supportare il Como in una trasferta così lontana.

