14.6 C
Roma
sabato – 18 Ottobre 2025
Sport

Como e la sua sorprendente avventura nel calcio indonesiano

Da stranotizie
Como e la sua sorprendente avventura nel calcio indonesiano

Il calcio può spesso riservare sorprese e storie incredibili. Una di queste è quella che vede protagonisti i fratelli indonesiani Michael e Robert Hartono, che hanno acquistato il club di Como, che nel recente passato aveva subito una grave crisi, retrocedendo in Serie D.

Mirwan Suwarso, presidente del club, ha spiegato che l’idea di investire nel calcio è nata mentre gestiva una stazione televisiva in Indonesia, dove negli anni ’90 la Serie A era molto seguita. L’intenzione era di creare un programma simile a un documentario riguardante il calcio italiano. Per ragioni logistiche, hanno scelto Como, città vicina a Milano, evitando aree più grandi come Roma.

L’acquisto del club è avvenuto in un contesto in cui non c’erano piani strategici chiari, poiché Como stava recuperando da un fallimento. Nonostante ciò, i fratelli Hartono si sono distinti nel mondo degli affari, essendo considerati tra i più ricchi del mondo, con un conglomerato attivo in vari settori. Originariamente noti per la produzione di sigarette, oggi il loro impero comprende anche finanziamenti, elettronica e immobiliare.

Un caso di casualità ha quindi unito le vite di due imprenditori indonesiani e un club di calcio italiano, creando una storia unica nel panorama sportivo.

Articolo precedente
Psicologia pop in Italia: rischi e impatti sulla salute mentale
Articolo successivo
Fiducia e stabilità: l’Italia torna protagonista nei mercati
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.