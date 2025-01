Como-Atalanta 1-2, rimonta nerazzurra con doppietta di Retegui

L’Atalanta conquista una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Como, grazie alla doppietta di Mateo Retegui nel secondo tempo, ottenendo così il primo successo in campionato del 2025 e salendo a 46 punti in classifica, al terzo posto. Nonostante una buona prestazione, il Como, guidato da Fabregas, subisce due gol simili e resta a 22 punti. La formazione del Como prevede Engelhardt, Kempf e Dossena in difesa, Da Cunha e Perrone a centrocampo, e Nico Paz insieme a Strefezza in attacco dietro Diao. Gasperini, per l’Atalanta, schiera Carnesecchi in porta, Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa, mentre l’attacco è formato da Lookman e Retegui con Samardzic a supporto.

Il match inizia con il Como che passa in vantaggio al 30′ grazie al gol di Nico Paz, che segna con un tiro potente dopo un cross di Fadera. L’Atalanta cerca di reagire, ma non riesce a segnare. Nella ripresa, il Como prova a raddoppiare senza successo. Al 56′, Retegui pareggia per l’Atalanta con un tiro al volo su cross di Brescianini. Successivamente, un gol di Lookman viene annullato per fuorigioco. Tuttavia, al 70′, Retegui segna nuovamente, portando l’Atalanta in vantaggio. Il Como accusa il colpo e rischia di subire un ulteriore gol. Un tentativo di De Ketelaere viene annullato dopo un controllo VAR per un tocco di mano. Nel recupero, Nico Paz prova a pareggiare, ma il suo tiro finisce in angolo dopo una deviazione.