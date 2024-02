Commozione a 1 anno dall’abbandono dell’Husky in autostrada

La commovente rivelazione a un anno di distanza dall’abbandono dell’Husky in autostrada è un messaggio d’amore e di speranza.

A un anno di distanza un uomo racconta il momento del salvataggio di un Siberian Husky abbandonato in autostrada. Nel toccante filmato condiviso da @LOONZOOM, nel mese di dicembre, l’uomo spiega di aver arrestato il suo veicolo improvvisamente, alla vista della cagnolina, lungo l’autostrada 243. L’uomo si stava recando, assieme alla moglie per il week-end, in direzione di Idyllwilld, una località della California. L’esemplare di Husky, nel frattempo, era rimasto a lungo da solo, sotto la pioggia battente, e nel mezzo del caotico tragitto autostradale.

La rivelazione sulla vita dell’Husky a 1 anno dall’abbandono in autostrada

La coppia ha accolto la cagnolina infreddolita e spaventata nella loro autovettura per permetterle di riscaldarsi, decidendo poi di prendersi cura di lei anche in futuro. Era l’11 dicembre del 2022 quando la Siberian Husky abbandonata è stata accolta nella sua nuova famiglia. Ora, a distanza di un anno dal suo salvataggio, i membri del suo entourage familiare hanno voluto testimonianze come la sua vita sia completamente cambiata da allora.

Quando la coppia ha avvistato la cagnolina che vagava con aria confusa e sconsolata lungo la doppia linea gialla del tragitto autostradale non ha potuto rimanere indifferente alla sua silenziosa richiesta d’aiuto. Il Siberian Husky avrebbe – al contempo – percepito le buone intenzioni della coppia tenendosi in piedi, sulle zampe posteriori, per affacciarsi all’interno della vettura. Non appena i due avevano aperto il finestrino per verificare le sue condizioni di salute sembrava che la pelosetta chiedesse loro di portarla con sé.

Tra la cagnolina e i 2 sarebbe stato amore a prima vista. E ciò è piuttosto evidente già dalle prime immagini che ritraggono la cagnolina a bordo dell’auto a pochi istanti dal momento del suo recupero in autostrada. In un periodo in cui i dati sull’abbandono dei cani lungo le reti autostradali sembrano essere sempre meno incoraggianti, quest’ultima storia – con tanto di emozionante lieto fine – si sarebbe rivelata in grado di infondere speranza nell’animo di tutti coloro che, anche con un semplice gesto, cercano di migliorare una situazione così difficile e delicata.

La nuova vita di mamma Husky

Anche gli amici e i conoscenti della coppia si sono presto affezionati alla cagnolina, gradendo la sua presenza nei ristoranti e per le vie del centro cittadino degli Stati Uniti. Quando la coppia ha dato a lei il benvenuto nel suo nuovo rifugio lo ha fatto acquistando una grande scorta di cibo per cani e una pettorina rosa nuova di zecca. Come se volessero far capire immediatamente alla pelosetta che fosse la benvenuta.

Durante il primo anno assieme allHusky la coppia ha provato in più occasioni a rintracciare la sua precedente famiglia, nella speranza che si sia trattato di un incidente e non di una volontà di lasciare da sola la cagnolina. Ma non hanno ricevuto alcuna risposta. La bella notizia, invece, al di là delle lunghe passeggiate sulla neve e le rilassanti soste accanto al camino del suo rifugio, la cagnolina è da poco diventata mamma.

Nelle ultime immagini del filmato apparso su YouTube, il 12 dicembre del 2023, si può assistere a un tenero momento in cui la cagnolina tiene accanto a sé i suoi cuccioli, dopo averli dati alla luce all’interno di una piccola piscina per bambini.