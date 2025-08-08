30 C
Lavoro

Commissioning Engineer: Scopri Nuove Opportunità!

Offerte di Lavoro

Commissioning Engineer – Nuove Opportunità nel Settore dell’Automazione Industriale

Sei un professionista esperto nel commissioning di impianti? Un’importante realtà attiva nell’automazione industriale è alla ricerca di un Commissioning Engineer per ampliare il proprio team tecnico.

IL TUO RUOLO

In qualità di Commissioning Engineer, sarai fondamentale nella messa in servizio di impianti automatizzati, con particolare focus su sistemi PLC Siemens. La tua esperienza tecnica e la tua capacità di risolvere problemi garantiranno l’efficienza e la funzionalità delle installazioni.

REQUISITI PRINCIPALI

  • Esperienza consolidata nel commissioning di impianti industriali.
  • Competenza specifica con PLC Siemens e sistemi di automazione.
  • Capacità di lavoro in team e gestione di progetti complessi.
  • Disponibilità a trasferte nazionali e internazionali.

VANTAGGI DEL RUOLO

  • Opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e innovativo.
  • Crescita professionale continua grazie a formazioni specializzate.
  • Collaborazione con un team di esperti del settore.
  • Retribuzione competitiva e benefit aziendali.

Unisciti a noi per contribuire a progetti all’avanguardia nel settore dell’automazione e rendere la tua carriera un successo!

