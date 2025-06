Commissione Trasparenza: il Caso Teatro San Carlo a Napoli

La Commissione Trasparenza del Comune di Napoli ha convocato il sindaco Gaetano Manfredi e la Direttrice Generale del Teatro San Carlo, Emmanuela Spedaliere, per discutere alcune questioni controverse riguardanti la Fondazione. L’incontro, fissato per il 19 giugno 2025, si focalizzerà su diverse problematiche legate alla gestione del teatro.

Un tema centrale è la nomina di Spedaliere a Direttrice Generale, avvenuta durante il lockdown nel 2020, senza un passaggio formale nel Consiglio di Indirizzo. Questo nuovo ruolo non era previsto dallo statuto e portò a un significativo aumento stipendiale. Si solleva quindi la necessità di chiarire le motivazioni dietro questa nomina e le possibili implicazioni per il futuro di suo figlio, Michele Sorrentino Mangini.

Mangini, nominato senza concorso nel 2023 come Direttore Artistico delle Officine San Carlo, ha visto il suo contratto prorogato fino al 2027 nonostante la scadenza del mandato di Lissner, il suo precedente superiore. Questa decisione ha sollevato interrogativi sulla legittimità di tali pratiche.

Un ulteriore punto di discussione riguarda l’uso delle Officine San Carlo. Gli spazi, attualmente utilizzati per spettacoli e eventi, sono stati concessi per usi specifici come laboratori e uffici, ma non per attività teatrali. La Commissione ha intenzione di verificare se siano stati rilasciati permessi speciali o modifiche di destinazione d’uso, e se le strutture soddisfino i requisiti di sicurezza.

Infine, si pone interrogativo sul ruolo di Maria Pia Gaeta, responsabile delle Risorse Umane, e sulla sua capacità di vigilare su se stessa.

Fonte: mowmag.com