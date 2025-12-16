Commissione per i diritti degli animali a Biella

Nell’Ordine degli avvocati di Biella è stata costituita una Commissione per i diritti degli animali, formata da sei legali: Manuela L’Amico, Andrea Bindi, Patrizia D’Urso, Nicoletta Galante, Francesca Parlamento e Loretta Vaglio Tessitore. L’obiettivo della commissione è promuovere, tutelare e valorizzare i diritti degli animali attraverso l’approfondimento normativo, la sensibilizzazione della cittadinanza e il supporto delle istituzioni coinvolte nella protezione e nel benessere animale.

La presidente della commissione, Manuela L’Amico, ha frequentato un master in diritti degli animali e ha pensato di istituire una commissione ad hoc in seno alla Commissione Pari opportunità dell’Ordine. La commissione intende far conoscere il proprio lavoro alle istituzioni e a chi si occupa di questo tema, come l’Asl, i veterinari o l’ufficio Tutela animali del Comune di Biella.

Tra le attività della commissione ci sono lo studio della normativa vigente, la diffusione di buone pratiche giuridiche e l’organizzazione di iniziative formative. La commissione intende proporre un percorso di lezioni nelle scuole per spiegare i diritti degli animali e organizzare convegni e presentazioni di libri sul tema. Gli avvocati seguono spesso cause legate a separazioni di coppie che devono accordarsi sul mantenimento e sull’affidamento del proprio animale da compagnia o a maltrattamenti, abbandoni o investimenti di animali. L’idea è di sensibilizzare le persone verso il benessere e i diritti degli animali e di collaborare con le istituzioni per contribuire allo sviluppo di interventi più efficaci sul territorio.