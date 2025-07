Commissione d’inchiesta sull’omicidio di Luca Attanasio

In questi giorni, un appello si sta diffondendo tra i gruppi parlamentari della Camera e del Senato, sollecitando l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo, avvenuto il 22 febbraio 2021 a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. L’iniziativa è sostenuta da quattro associazioni, tra cui l’Associazione Amici di Luca Attanasio e l’Associazione Vittorio Iacovacci.

La lettera sottolinea che, a distanza di oltre quattro anni dall’omicidio, non sono stati chiariti i mandanti e il movente dell’attacco. Si evidenzia la sentenza di non luogo a procedere del Gup di Roma del febbraio 2024, che ha ostacolato il processo per identificare eventuali responsabilità di funzionari dell’ONU, accusati di omicidio colposo a causa di gravi omissioni nella sicurezza della missione nel Nord Kivu. Nonostante la conferma del potere d’iniziativa del governo italiano nei confronti delle Nazioni Unite, tali sforzi non si sono concretizzati.

Inoltre, l’appello esprime forti perplessità riguardo alla sentenza emessa da una corte militare congolese nell’aprile 2023 e alle numerose interrogazioni e audizioni parlamentari relative all’accaduto che non hanno portato a risultati concreti. Gli attivisti affermano che l’omicidio di un ambasciatore e della sua scorta non può essere considerato una semplice cronaca nera, ma rappresenta un attacco allo Stato.

I familiari delle vittime hanno espresso frustrazione per la mancanza di iniziative da parte del governo e hanno chiesto l’urgente istituzione di una Commissione d’inchiesta parlamentare per esaminare i fatti e accertare la verità. Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore, ha evidenziato l’importanza di onorare la memoria dei caduti attraverso un impegno serio nella ricerca della verità, mentre Dario Iacovacci, fratello di Vittorio, ha invitato tutte le forze parlamentari a supportare questa richiesta.