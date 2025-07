Commissione Bilancio bloccata, assente la maggioranza comunale

La situazione politica locale si complica ulteriormente a causa delle diserzioni all’interno della commissione bilancio. L’assenza dei membri della maggioranza ha impedito la discussione di temi cruciali per il futuro del Comune, secondo quanto dichiarato dal gruppo di opposizione “Insieme per Luni”, guidato da Davide Paolo Poli.

La commissione, convocata per sabato alle 12 in vista del consiglio comunale del 31 luglio, aveva come principali punti all’ordine del giorno i riequilibri di bilancio e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione accumulato fino al 31 dicembre 2024. Nonostante la presenza di consiglieri di minoranza, nessun rappresentante della maggioranza, né di persona né tramite delega, si è presentato. L’assessore al bilancio, Barbara Moretti, era assente giustificata, ma il capogruppo Giacomo Moracchioli non ha conferito alcuna delega, facendo venir meno il quorum necessario per aprire la seduta.

Questo ha portato a un blocco della riunione, con conseguente impossibilità di condurre discussioni politiche o di redigere verbali. Nonostante le difficoltà, i consiglieri di minoranza hanno formulato richieste specifiche riguardanti il riequilibrio di bilancio e i progetti attualmente in corso, evidenziando un’approccio costruttivo e responsabile, in netto contrasto con l’apparente disinteresse della maggioranza.

Si tratta di una situazione che si ripete e che sembra riflettere un momento politico delicato, caratterizzato da disaccordi e ambizioni personali all’interno dell’amministrazione comunale.