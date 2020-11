“Ho dato la mia disponibilità a fare il commissario della sanità in Calabria. Sono stato contattato come altri candidati, ma non so se oggi sarò chiamato. So che deve essere presa una decisione e ci sono diversi nomi che sono stati vagliati e valutati. Sono un uomo delle Istituzioni e sono pronto a dare il mio contributo, conosco la Calabria perché ci sono stato 4 anni tra Crotone e Reggio”. Così all’Adnkronos Salute, Luigi Varratta, ex prefetto di Reggio Calabria, tra i nomi più papabili al ruolo di commissario della sanità in Calabria. Sul fatto che molti hanno rinunciato ad andare in Calabria “la situazione è delicata e difficile”, avverte Varratta. “Non entro nel merito delle decisioni di altre persone, leggo quello che viene scritto sui giornali”.

Fonte