Commerzbank, agenzia Finanze: la Germania non venderà altre azioni per ora

La Germania ha annunciato che non venderà ulteriori azioni di Commerzbank “fino a nuovo avviso”, dopo la vendita parziale avvenuta il 10 e 11 settembre 2024. Questa informazione è stata fornita dall’agenzia nazionale per le Finanze in seguito a una riunione del comitato direttivo interministeriale, che si occupa delle decisioni relative al Fondo di stabilizzazione del mercato finanziario (FMS). Nella nota si specifica che la decisione riguarda anche qualsiasi vendita relativa a possibili riacquisti di azioni da parte di Commerzbank.

La Commerzbank è stata definita come un “istituto stabile e redditizio”, evidenziando che la sua strategia è mirata a garantire l’indipendenza. Pertanto, il governo federale continuerà a mantenere la propria partecipazione azionaria fino a quando non ci saranno nuovi aggiornamenti. Questa posizione è stata presa dopo che UniCredit ha acquisito una partecipazione del 4,5% dal governo, aumentando così la sua quota totale al 9%. Con questa mossa, UniCredit si è affermata come il secondo maggiore azionista di Commerzbank, preceduta solo dal governo tedesco, che detiene ancora il 12% delle azioni.

La decisione di non procedere con ulteriori vendite di azioni è rilevante nel contesto delle recenti dinamiche del mercato bancario e finanziario europeo, e indica un impegno da parte del governo tedesco a sostenere la stabilità della banca. Commerzbank, quindi, continuerà a operare sotto la supervisione del governo, il quale appare intenzionato a garantire che l’istituto possa operare in modo autonomo e redditizio nel lungo termine.

Questo sviluppo riflette una strategia più ampia nella gestione delle partecipazioni statali in istituti bancari, specialmente in un periodo di incertezze economiche globali. La Germania, con una storica partecipazione azionaria in Commerzbank, sta quindi scegliendo di mantenere un profilo di attesa, possibilmente per monitorare l’evoluzione del mercato e le performance della banca, prima di valutare ulteriori azioni nel futuro.