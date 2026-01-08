2.4 C
Commercio Italia Venezuela

Da stranotizie
L’interscambio commerciale tra Italia e Venezuela resta contenuto nei numeri assoluti, ma ha mostrato una ripresa e una crescente asimmetria: la Venezuela vende all’Italia più di quanto compri, mentre l’export italiano verso il Paese sudamericano è fatto soprattutto di beni a maggior valore aggiunto, come macchinari, alimentare e chimica, con quote di mercato ancora limitate.

Secondo l’Osservatorio Economico della Farnesina, l’interscambio complessivo ha raggiunto 464 milioni di euro, in aumento del 47,4% rispetto al precedente. Le esportazioni italiane verso il Venezuela valgono 179 milioni, mentre le importazioni italiane dal Venezuela arrivano a 285 milioni, con un saldo negativo per l’Italia di 106 milioni di euro.

Nel 2025, l’export italiano verso il Venezuela ha subito un rallentamento: nel periodo gennaio-luglio, le esportazioni italiane sono state di 73 milioni contro 113 milioni nello stesso periodo precedente, con una variazione del -35,8%, mentre l’import è cresciuto da 186 a 205 milioni, con un aumento del 10,6%.

La composizione dell’export italiano verso il Venezuela mostra un paniere piuttosto chiaro: in testa ci sono prodotti alimentari, bevande e tabacco, seguiti da macchinari e apparecchi, prodotti di altre attività manifatturiere e sostanze e prodotti chimici. La domanda venezuelana verso l’Italia è “bifronte”: da un lato alimentari, dall’altro beni strumentali e input industriali come macchinari e chimica. Sul piano competitivo, l’Italia rimane un player secondario: nel periodo gennaio-luglio, l’Italia è il 12esimo fornitore del Venezuela con quota di mercato dell’1%.

