Commercio internazionale: l’export italiano in calo preoccupa

Il commercio internazionale rappresenta un elemento fondamentale per l’economia italiana, dove le esportazioni sono cruciali per la crescita e l’occupazione. Tuttavia, il rallentamento registrato nel secondo trimestre 2025 ha sollevato preoccupazioni. I dati forniti dall’Istat indicano che, mentre il mercato del lavoro e la produzione industriale mostrano segni di ripresa, gli scambi internazionali evidenziano una debolezza che influisce sulla crescita economica complessiva.

Nel secondo trimestre, il Pil italiano ha sperimentato una lieve flessione dello 0,1%. Nonostante i consumi privati siano stabili e gli investimenti continuino a crescere, l’export presenta un rallentamento significativo, soprattutto verso i mercati extra Ue. Questo calo segna un’importante mancanza di supporto dall’estero, fondamentale per un Paese con una forte tradizione manifatturiera.

Le esportazioni italiane hanno visto una diminuzione verso Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Russia e Turchia. Gli Usa, un mercato chiave, risentono della concorrenza internazionale e delle politiche protezionistiche. Per il Regno Unito, gli effetti della Brexit rendono il mercato meno dinamico, mentre in Cina la domanda è in contrazione a causa di difficoltà strutturali. Le sanzioni nella Russia e le instabilità in Turchia aggravano ulteriormente la situazione.

Per affrontare queste sfide, l’Italia deve diversificare i mercati, puntando su aree emergenti. È cruciale produrre beni ad alto valore aggiunto e sostenibili, richiedendo investimenti e politiche efficaci. Inoltre, è necessario promuovere una politica commerciale comune a livello europeo per supportare le piccole e medie imprese nelle loro sfide sui mercati internazionali.