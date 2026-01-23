Commercio in crisi nel centro storico

Il centro storico appare stabile dal punto di vista della presenza di attività commerciali, secondo i dati forniti dal Municipio. Nel 2025, le nuove aperture di negozi, bar e ristoranti sono state 24, a fronte di 19 cessazioni, con un saldo positivo di +5. Tuttavia, analizzando le annualità precedenti, il quadro si fa più articolato.

Gli esercizi commerciali, che comprendono le attività di vendita al dettaglio di beni, e i pubblici esercizi, che comprendono bar, ristoranti e locali di somministrazione di cibo e bevande, sono due settori diversi con dinamiche economiche e capacità di resistenza alla crisi non sempre sovrapponibili.

Nel 2025, gli esercizi commerciali hanno registrato 19 aperture e 18 cessazioni, con un saldo praticamente in pareggio, mentre i pubblici esercizi hanno segnato 5 aperture e 1 sola cessazione, con un saldo +4. Nel 2024, il saldo complessivo è stato +4, ma gli esercizi commerciali hanno fatto segnare un pesante -8, mentre i pubblici esercizi hanno vissuto un boom con un saldo +12.

Il 2023 è l’anno che evidenzia con maggiore chiarezza le difficoltà del centro storico, con un saldo complessivo negativo e gli esercizi commerciali che hanno registrato 14 aperture e 19 chiusure. Nel triennio, emerge un dato strutturale: il commercio tradizionale continua a soffrire, mentre bar e ristorazione mostrano una maggiore capacità di tenuta.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Simone Carapia, mette in discussione l’attendibilità dei dati arrivati dal Municipio, sostenendo che la situazione nel centro storico è drammatica e che i numeri del 2025 non sono veritieri.