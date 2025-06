Commercio Illegale Cavallucci Marini: Un Ecco all’Allerta

Il commercio illegale di animali selvatici coinvolge circa 6.000 specie, raggiungendo un valore globale annuale di 23 miliardi di dollari. Uno studio pubblicato su Conservation Biology riporta che, tra il 2010 e il 2021, sono stati sequestrati quasi 5 milioni di cavallucci marini, con un valore di 21 milioni di dollari. I sequestri hanno interessato 62 paesi, con la Cina come principale destinazione, dove questi animali sono richiesti per rimedi tradizionali.

I dati analizzati da Sarah Foster, ricercatrice della University of British Columbia, suggeriscono che ciò che emerge dai sequestri rappresenta solo la "punta dell’iceberg". Le nuove rotte per il commercio illegale potrebbero includere, oltre alla Cina e Hong Kong, anche l’Europa e l’America Latina. Gli esemplari contrabbandati provengono principalmente da Africa, Asia e America Latina.

La maggior parte delle intercettazioni avviene negli aeroporti piuttosto che nei paesi di origine, con i carichi navali che registrano i sequestri più significativi. Solo il 7% dei casi ha informazioni sulle sanzioni legali, rendendo difficile valutare l’efficacia delle punizioni per i responsabili.

Teale Phelps Bondaroff, co-autore dello studio, sottolinea l’importanza di intervenire con deterrenti efficaci e metodi investigativi innovativi per contrastare il traffico di cavallucci marini. Anche se il commercio non è completamente vietato, è severamente regolamentato per proteggere le popolazioni selvatiche. Attualmente, quattro specie di cavalluccio marino sono a rischio di estinzione, mentre altre 14 sono vulnerabili. Gli esperti chiedono un commercio sostenibile che incoraggi il rispetto delle leggi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.repubblica.it