Commercialisti, Piccirillo: “Avanti nella costruzione di un professionista moderno e sempre più specializzato”

– “Con l’approvazione del bilancio 2024 il nuovo direttivo ha dato un forte segnale al territorio e a tutti i giovani che vogliono intraprendere questa professione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con l’Ordine con gli enti pubblici e l’Agenzia delle Entrate affinché sia possibile intraprendere percorsi finalizzati a entrare in settori sempre più ampi della nostra professione. Superando la vecchia concezione del commercialista legato alla contabilità e proiettandolo sempre più in chiave moderna come consulente globale delle aziende e delle famiglie, in grado di poter svolgere un ruolo determinante nelle scelte strategiche anche in materia tributaria, della finanza agevolata, dell’internazionalizzazione e nei rapporti con gli enti pubblici”. Queste le parole di Vincenzo Piccirillo, presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, nel corso dell’Assemblea di approvazione del bilancio 2024 dell’Ugdcec partenopeo, che si è svolta all’hotel Mediterraneo di Napoli. Hanno introdotto i lavori Eraldo Turi, presidente dell’Odcec di Napoli e Vincenzo Moretta, presidente della Fondazione dei commercialisti napoletani.

“Vogliamo avere un ruolo fondamentale non solo nell’ambito della professione ma soprattutto – ha evidenziato Cristiana Ciabatti, segretaria dell’Ugdcec di Napoli – nelle specializzazioni che sono importanti per costruire la nuova figura del professionista, sempre più preparato e pronto a offrire un contributo determinante nelle scelte dei suoi clienti. Per quanto riguarda il contenzioso tributario, ad esempio, abbiamo organizzato a Napoli uno degli eventi più importanti degli ultimi anni dimostrando che i giovani, con studio, passione e approfondimento, possono fare la differenza”.

“È stato un anno molto intenso, caratterizzato da tante attività. L’obiettivo – ha detto Luigi Passante, vicepresidente Ugdcec Napoli – è quello di fare sempre meglio e il primo passo del nuovo direttivo lascia ben sperare. Vogliamo tutelare i giovani facendo in modo che ci siano per loro opportunità e strumenti, dando la possibilità di cooperare per condividere esperienze e conoscenze che sono alla base della crescita professionale”.

“La formazione – ha sostenuto Adelaide Rescigno, responsabile delle commissioni di studio Ugdcec Napoli – è fondamentale per noi e cerchiamo sempre di aggiornarci e migliorarci attraverso i tanti eventi formativi che organizziamo per tutti gli iscritti. Abbiamo diverse aree di studio per lavorare costantemente sull’aggiornamento. Uno dei punti di forza è proprio l’organizzazione del corso di preparazione dell’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista. Venti lezioni a distanza per aiutare i candidati di entrambe le sessioni d’esame annuali”.