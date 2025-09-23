Commerciale Estero

Lavorare come Rider per Just Eat significa essere il cuore della nostra attività e aiutare a farci muovere. Il nostro team proviene da diverse esperienze, ma abbiamo tutti una cosa in comune: sappiamo che la vita è più luminosa in arancio. Beep beep, Pescara!

Siamo attivamente alla ricerca di persone che consegnino cibo delizioso dai nostri ristoranti direttamente a casa dei clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.

Requisiti di lavoro:

Avere almeno 18 anni

Avere passione per l’aria aperta

Possedere un’e-bike, uno scooter o un’auto

Per veicoli a motore, è necessario avere una licenza valida

Essere in possesso di uno smartphone con piano dati

Opportunità lavorativa:

Orari flessibili: 10, 15 o 20 ore a settimana

Pianificazione del turno una settimana in anticipo

Supporto da un team locale sempre presente

Attrezzatura fornita da noi

Espressione di un forte spirito di comunità

Contratto e compensi:

Stipendio orario fisso, indipendentemente dagli ordini

Bonus per le consegne

Le mance sono tutte per te

Ti offriamo anche:

Assicurazione reale

Congedo di maternità e paternità

Sei pronto a far girare le ruote? Candidati ora!