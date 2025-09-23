Commerciale Estero

Siamo attivamente alla ricerca di persone che consegnino cibo delizioso dai nostri ristoranti direttamente a casa dei clienti in tutta la città. Offriamo contratti equi e flessibili.
Requisiti di lavoro:
- Avere almeno 18 anni
- Avere passione per l’aria aperta
- Possedere un’e-bike, uno scooter o un’auto
- Per veicoli a motore, è necessario avere una licenza valida
- Essere in possesso di uno smartphone con piano dati
Opportunità lavorativa:
- Orari flessibili: 10, 15 o 20 ore a settimana
- Pianificazione del turno una settimana in anticipo
- Supporto da un team locale sempre presente
- Attrezzatura fornita da noi
- Espressione di un forte spirito di comunità
Contratto e compensi:
- Stipendio orario fisso, indipendentemente dagli ordini
- Bonus per le consegne
- Le mance sono tutte per te
Ti offriamo anche:
- Assicurazione reale
- Congedo di maternità e paternità
Sei pronto a far girare le ruote? Candidati ora!
