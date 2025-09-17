Commercial Assistant

Il/la candidato/a ideale ha:
- una prima esperienza in ruoli operativi o amministrativi
- oppure è un/una neo-laureato/a in discipline economiche, gestionali o logistiche
La persona selezionata sarà coinvolta in:
- data entry
- gestione documentale
- supporto logistico
- predisposizione di reportistica
Si occuperà di:
- Inserimento e aggiornamento di anagrafiche e sistemi
- Registrazione fatture merce e note di credito
- Supporto operativo alle attività logistiche e alla rete Retail
- Predisposizione di report e analisi
- Creazione e aggiornamento di presentazioni
- Attività di supporto trasversale al team commerciale
Competenze tecniche richieste:
- Laurea triennale o esperienza equivalente in ambito economico, gestionale o logistico
- Buona conoscenza di Excel (tabelle pivot, formule base, grafici)
- Conoscenza di PowerPoint e dei sistemi gestionali (preferibilmente Navision)
- Inglese livello minimo B1; la conoscenza di Power BI sarà considerata un plus
Competenze trasversali:
- Precisione e attenzione al dettaglio
- Buone capacità organizzative e di gestione delle priorità
- Proattività e attitudine al lavoro in team
- Flessibilità e disponibilità ad apprendere nuove attività
Retribuzione & Benefits:
- Buoni pasto
- Assicurazione sanitaria aggiuntiva estendibile ai familiari
- Abbonamento per i mezzi pubblici di Milano
- Smart working per migliorare la work-life-balance
Formazione & Sviluppo:
- Percorso di sviluppo su misura
- Corsi su tematiche tecniche e competenze trasversali
Il nostro ambiente:
- Contesto giovane, dinamico e multiculturale
- Integrazione nel team e interazione con colleghi di altri dipartimenti e nazioni
- Partecipazione a iniziative di team building ed eventi extra lavorativi
Se sei interessato/a, candidati ora!
