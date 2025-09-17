23 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Lavoro

Commercial Assistant

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

Stiamo cercando una risorsa dinamica da inserire a supporto del team commerciale per una sostituzione maternità.

Il/la candidato/a ideale ha:

  • una prima esperienza in ruoli operativi o amministrativi
  • oppure è un/una neo-laureato/a in discipline economiche, gestionali o logistiche

La persona selezionata sarà coinvolta in:

  • data entry
  • gestione documentale
  • supporto logistico
  • predisposizione di reportistica

Si occuperà di:

  • Inserimento e aggiornamento di anagrafiche e sistemi
  • Registrazione fatture merce e note di credito
  • Supporto operativo alle attività logistiche e alla rete Retail
  • Predisposizione di report e analisi
  • Creazione e aggiornamento di presentazioni
  • Attività di supporto trasversale al team commerciale

Competenze tecniche richieste:

  • Laurea triennale o esperienza equivalente in ambito economico, gestionale o logistico
  • Buona conoscenza di Excel (tabelle pivot, formule base, grafici)
  • Conoscenza di PowerPoint e dei sistemi gestionali (preferibilmente Navision)
  • Inglese livello minimo B1; la conoscenza di Power BI sarà considerata un plus

Competenze trasversali:

  • Precisione e attenzione al dettaglio
  • Buone capacità organizzative e di gestione delle priorità
  • Proattività e attitudine al lavoro in team
  • Flessibilità e disponibilità ad apprendere nuove attività

Retribuzione & Benefits:

  • Buoni pasto
  • Assicurazione sanitaria aggiuntiva estendibile ai familiari
  • Abbonamento per i mezzi pubblici di Milano
  • Smart working per migliorare la work-life-balance

Formazione & Sviluppo:

  • Percorso di sviluppo su misura
  • Corsi su tematiche tecniche e competenze trasversali

Il nostro ambiente:

  • Contesto giovane, dinamico e multiculturale
  • Integrazione nel team e interazione con colleghi di altri dipartimenti e nazioni
  • Partecipazione a iniziative di team building ed eventi extra lavorativi

Se sei interessato/a, candidati ora!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

Commercial Assistant

Cercasi supporto commerciale per sostituzione maternità. Requisito: laurea in economia. Benefit: buoni pasto e smart working.

Geometra

Adiramef spa cerca Direttore di Cantiere, esperienza 5 anni in gestione cantieri. Beneficio: gestione altamente efficace dei progetti.

Sviluppatore PHP

Sviluppa codice PHP innovativo in un team giovane; requisito chiave: competenze PHP solide. Beneficio: feedback immediato dai tuoi progetti.

Impiegato del back office

Sales Operation Support: gestisce operativamente clienti e fornitori. Richiesta ottima conoscenza di Excel. Offerta: ambiente dinamico e opportunità di crescita.

Manutentore

Cercasi Addetti per verifiche attrezzature di sollevamento a Rimini. Requisito: disponibilità a lavorare in quota. Beneficio: esperienza sul campo.

Articolo precedente
Gaza City: 350.000 Palestinesi in Fuga, Truppe Israeliane sul Campo
Articolo successivo
Montemurlo: Aggressione a Operai in Sciopero davanti all’Azienda
ARTICOLI CORRELATI
Lavoro

Geometra

Lavoro

Sviluppatore PHP

Lavoro

Impiegato del back office

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.