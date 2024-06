Commenti di Chiara alla canzone di Fedez e alle nuove ragazze: “Disagio”

Altro che confidenti, ormai Chiara Ferragni e Deianira Marzano sembrano quasi delle bff. Tutto è cominciato due settimane fa, quando l’esperta di gossip ha riportato i commenti che l’influencer avrebbe fatto su un possibile ritorno di fiamma con il marito: “Mi ha smentito tutto e ha detto che è serene e che sta bene dopo la fine di questa storia. Non è vero che stanno per ritornare insieme“. Deianira ha assicurato di aver parlato con Chiara anche dopo il caso di Fedez e Iovino e ieri, dopo che Myrta Merlino ha lanciato il rumor su una presunta telefonata in cui la Ferragni si sarebbe lamentata del rapper.

Oggi in onda su Radio Marte a Gente di Marte, Deianira ha rivelato a Gabriele Parpiglia di aver parlato nuovamente con Mrs Ferragnex. Chiara avrebbe fatto dei commenti su Sexy Shop e anche sulle nuove fiamme del cantante milanese (Garance Authié e Violeta Toloba).

“Certo che ci sentiamo ancora. L’ho contattata in questi giorni e le ho detto ‘che disagio quella cosa che ha fatto il tuo ex con Iovino’. Si parlavo di quello che è successo e del fatto che forse si sono accordati. Comunque lei mi ha risposto: “Ma anche la canzone che disagio”. Quindi abbiamo il commento di Chiara alla canzone di Fedez, è una mia esclusiva. Mo quello si offende per la reazione di Chiara. La canzone però è sempre una dedica, non è una cosa brutta. Uno ti pensa e ti scrive un brano. Ma le ho chiesto anche altre cose, non solo di Cristiano e della canzone. Poi le ho detto: “Ma invece delle ragazze con cui è stato visto Fedez cosa pensi?”. Lei ha risposto: “Per me è tutto orrendo, ma che sia felice lui, guarda, l’importante è quello”. Io leggo i messaggi per come mi sono arrivati, questo ha detto”.