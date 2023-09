Commenti di Annalisa sulle imitazioni di Ginevra Lamborghini e Paolantoni

Venerdì scorso Annalisa è stata imitata ben due volte a Tale e Quale Show. Ginevra Lamborghini e Francesco Paolantoni hanno vestito i panni della cantante con Mon Amour e Disco Paradise. Proprio di queste esibizioni Annalisa ha parlato ieri sera a Stasera C’è Cattelan. Commenti carini per il doppio omaggio ricevuto a Tale e Quale Show, la Scarrone infatti non si aspettava di essere imitata addirittura due volte nella prima puntata del programma di Carlo Conti.

“Complimenti a Paolantoni, bravo! Se lo sapevo prima? Sì lo sapevo già, perché avevo letto sui vari social che sarebbe accaduta questa cosa qui. Però fino a che non me l’hanno confermato non ci credevo fino all’ultimo. Perché tra l’altro la stessa sera hanno fatto anche Mon Amour e non solo Disco Paradise. Quella l’ha fatta la Lamborghini. E quindi c’era la doppia. Vuoi dei commenti? Giuro che non ci credevo. Mi sono detta ‘addirittura due imitazioni nella stessa serata?’. Due esibizioni con i capelli diversi, incredibile. Praticamente mi sembrava una cosa da metaverso. Sì devo dire che è stato bello”.