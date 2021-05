Piazza Venezia 1938? No, Milano 2021. Via Paladini, zona Città Studi. Sembrano immagini del ventennio fascista quelle che mostrano dall’alto il raduno avvenuto lo scorso 29 aprile per commemorare Sergio Ramelli, l’attivista del Fronte della Gioventù ucciso nel capoluogo lombardo 46 anni fa dopo un’aggressione di esponenti di Avanguardia Operaia. Un migliaio di militanti di estrema destra – CasaPound, Forza Nuova, Lealtà Azione, Veneto Fronte Skinhead, Comunità militante dei Dodici Raggi, gruppi ultrà del calcio – sono disposti per file orizzontali e partecipano al rito del “presente” in memoria di Ramelli di fronte al luogo dove è stato ucciso. Braccia tese nel saluto romano, il nome del “camerata Sergio Ramelli” chiamato tre volte e tre volte l’eco del “presente” fascista che rimbomba nella strada.

Il raduno fascista per Sergio Ramelli ripreso dall’alto: centinaia di persone fanno il saluto romano



Alla fine del lugubre rituale, il silenzio è rotto dal pianto di un bambino e da un cane che abbaia. Il video da qualche giorno sta facendo il giro dei social, anche in altri paesi europei, ed è accompagnato in rete da commenti indignati. Fa impressione la folla che risponde alla chiamata e l’atmosfera richiama in effetti quella dei raduni in omaggio al duce che avvenivano a Roma sotto palazzo Venezia dove Mussolini si affacciava dal celebre balcone.

Ma ripercorriamo quello che è successo il 29 aprile e che il video mostra dall’alto: i manifestanti si sono ritrovati a partire dalle 18 in luoghi non distanti da dove sorge il murales che ricorda Ramelli, in via Paladini. Come avviene da anni il presidio è stato organizzato anche in ricordo di Carlo Borsani, fascista ucciso dai partigiani il 29 aprile 1945, e Enrico Pedenovi, consigliere provinciale dell’Msi assassinato nel 1976. Niente corteo a causa delle regole anti-Covid: una manifestazione statica, pochissime mascherine. Al raduno – accompagnato da polemiche e proteste da parte delle associazioni partigiane, Anpi in primis, e da alcuni partiti di centrosinistra – hanno partecipato anche parlamentari ed europarlamentari: Carlo Fidanza e Paola Frassinetti (FdI), Massimiliano Bastoni (Lega). Presenti, tra gli altri, anche i dirigenti pregiudicati di CasaPound Gianluca Iannone e Francesco Polacchi.

Nel 2019 il raduno per Ramelli era culminato in scontri tra neofascisti e forze dell’ordine: casus belli, il divieto imposto dal prefetto Renato Saccone aveva vietato all’estrema destra di ricordare il giovane camerata vittima di Avanguardia Operaia. I militanti di CasaPound e Forza Nuova sfidarono il divieto e ci furono incidenti con polizia e carabinieri. Alla fine, il “presente” e i saluti romani ci furono comunque. In seguito a quella manifestazione non autorizzata la procura aprì un’inchiesta per violazione della legge Scelba: tra gli imputati gli stessi Iannone e Polacchi, condannati a un mese e dieci giorni di carcere.

“Con la chiamata al presente e al saluto romano” le tre realtà associative dell’estrema destra extraparlamentare, CasaPound, Lealtà Azione e Forza Nuova, “hanno voluto celebrare in modo statico e orgoglioso il disciolto partito fascista”, scrisse il gup di Milano Manuela Cannavale nelle motivazioni della condanna in abbreviato, per cinque militanti. Il giudice dispose anche il rinvio agiudizio per altri 24 imputati nell’inchiesta della Digos (coordinata dai pm Alberto Nobili e Enrico Pavone). Scrive sempre il giudice che nel 2019 “mai come in precedenza, può apprezzarsi proprio uno stacco, anche di luogo e di tempo, tra la prima parte della manifestazione, quella autorizzata, nella quale si è commemorato il defunto, e la seconda parte della manifestazione, posta in essere al solo scopo di eseguire riti e gesti tipici del disciolto partito fascista, di evocare i tempi del fascismo, con grandissima partecipazione emotiva da parte di tutti i manifestanti” allo scopo “di provocare adesioni e consensi e di concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste”.

Sempre nel 2019, pochi giorni prima del raduno per Ramelli, a Milano fece clamore e indignò il triste spettacolo messo in scena dagli ultrà neofascisti della Lazio in trasferta per la partita Milan-Lazio: era il 24 aprile e in corso Buenos Aires, a pochi metri da piazzale Loreto, gli ultrà biancocelesti esposero in pieno giorno uno striscione con la scritta “onore a Benito Mussolini” e la firma “Irr” (che sta per “Irriducibili”, gruppo storico della curva nord dell’Olimpico, poi diventati Ultras Lazio, ndr). Anche lì, il “presente” e i saluti romani in omaggio al duce.