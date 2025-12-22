Commedie per mamme in Inghilterra

Angela Garwood, madre, scrittrice e attrice, incontra alcune delle donne dietro i club di comicità amichevoli per i bebè. Questi eventi offrono ai genitori esausti l’opportunità di ridere, connettersi e scambiare filastrocche per battute.

Un evento di questo tipo è “Every Other Mother”, che combina comicità, poesia, storie brevi e scrittura creativa in un’atmosfera rilassata e non giudicante. Il co-fondatore Sally McIlhone vuole creare uno spazio dove tutte le madri possano sentirsi a casa, imparare qualcosa, ridere e sentirsi ispirate a raccontare le loro storie uniche.

Gli eventi come “Every Other Mother” e “Bring Your Own Baby Comedy” offrono un’opportunità per le madri di connettersi, ridere e sentirsi sostenute. Questi eventi sono come un “lifeline” per molte madri, che possono sentirsi sole e isolate dopo la nascita di un figlio.

I club di comicità amichevoli per i bebè stanno diventando sempre più popolari, con eventi in tutto l’Inghilterra. Questi eventi offrono un’opportunità per le madri di prendersi una pausa, ridere e connettersi con altre madri che condividono le stesse esperienze.

Le comicità come Hatty Ashdown e Sarah Iles si esibiscono in questi eventi, offrendo una comicità adulta e madre-correlata che colpisce nel segno. Le madri possono ridere e sentirsi capite, e i bambini possono giocare e divertirsi mentre le madri si rilassano e si divertono.

Gli eventi come “The Milk Club Comedy” a Bradford stanno portando lo stesso spirito di comicità e connessione alle madri del nord dell’Inghilterra. La fondatrice Francesca Hindmarch afferma che il suo evento thrives sulla brutalità onesta e sull’umorismo, offrendo un’opportunità per le madri di ridere e connettersi in un’atmosfera rilassata e non giudicante.