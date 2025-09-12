22.5 C
Commedia romantica tra Finlandia e USA che sfida la realtà

Oggi vi presentiamo una selezione di film in uscita, con generi che spaziano dalla commedia al dramma, dalla musica al documentario.

Material Love è una commedia romantica che esplora il contrasto tra percezione e realtà, ambientata tra Finlandia e Stati Uniti, con una durata di 116 minuti. La trama segue Lucy, una “combina coppie”, che mentre partecipa a un matrimonio reincontra John, un ex amore, e incontra anche Harry, un uomo ideale secondo i suoi criteri.

Grand Prix è un avvincente racconto di azione e comicità nel mondo delle corse automobilistiche. Edda, una giovane toponina, spera di partecipare al prestigioso Gran Prix. La sua vita cambia radicalmente quando incontra un campione, convincendolo a farle da mentore mentre lei si finge lui in una gara.

Il nascondiglio è un dramma ambientato nel maggio ’68 a Parigi, raccontato attraverso gli occhi di un bambino di nove anni, Cristophe, che osserva la Storia filtrata dalla sua famiglia e dalle loro interazioni generazionali.

Il documentario Francesco de Gregori – Nevergreen cattura l’artista in un contesto intimo, mentre il film Caffeina del mondo esplora il Futurismo e le sue intuizioni culturali.

Come ti muovi, sbagli racconta la vita di un ex professore che vede la sua solitudine infranta dalla visita della figlia e dei nipoti.

Infine, Elisa, un dramma sul recupero di un’anima dopo un crimine, e il thriller The Conjuring – Il rito finale, che continua la saga dell’orrore con eventi inquietanti legati a un antico specchio.

Questi film offrono uno spaccato della varietà narrativa contemporanea, evocando emozioni e riflessioni nel pubblico.

