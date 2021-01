Quando si parla di “crisi” in storie che vedono protagonisti dei supereroi, si fa riferimento a eventi fuori scala che mettono in pericolo il tessuto stesso della realtà: creature cosmiche capaci di divorare galassie, terremoti dimensionali che sconvolgono dozzine di universi paralleli, avversari dotati di poteri in grado di riplasmare interi mondi. Gli autori della Marvel e della DC Comics hanno puntato per decenni a creare mega-crossover che coinvolgessero gli eroi in costume più amati al fine di attirare l’attenzione dei lettori: “Crisi sulle Terre Infinite”, “Guerre Segrete”, “Ora Zero”, “Age of Ultron”, “Secret Invasion”, “Crisi Finale” sono titoli ormai entrati nell’immaginario collettivo, spesso ispiratori di trasposizioni cinematografiche e televisive graziate da un vasto successo. Un’idea commerciale capace, però, di dar vita non di rado ad architetture mitologiche e narrative di grande spessore.

È da questo assunto che prende il via “Commanders in Crisis”, una maxiserie di dodici numeri in corso di pubblicazione, edita negli Stati Uniti dalla Image Comics, terza forza del mercato fumettistico nordamericano, e affidata all’estro grafico di due illustratori campani, il disegnatore Davide Tinto e la colorista Francesca Carotenuto, uniti stavolta nel lavoro, oltre che nella vita. Un progetto ambizioso, sviluppato con la supervisione di Arancia Studio – agenzia italiana che sta assumendo sempre maggiore credito tra le case editrici europee e d’oltreoceano e che vede come art director la star napoletana Mirka Andolfo – e animato dalla scrittura di Steve Orlando, uno degli sceneggiatori americani più interessanti e acclamati dell’ultimo decennio.

I cinque protagonisti di “Commanders in Crisis” – la mistica Originator, il chirurgo-guerriero Sawbones, il potente Prizefighter, la semidea quantica Seer e l’investigatrice cibernetica Frontier – sono gli unici superstiti di altrettante Terre parallele finite tutte cancellate dall’esistenza come risposta immunitaria dei rispettivi universi, che le consideravano come deleteri agenti infettivi. Un destino che potrebbe investire anche la Terra che adesso li ospita. I componenti del Crisis Command – che nelle loro realtà ricoprivano la carica di Presidente degli USA – scoprono infatti che un misterioso killer ha assassinato l’incarnazione stessa dell’Empatia. Il tutto mentre a Washington è in discussione l’American Individuality Act, una legge che dovrebbe sancire, nel segno dell’egoismo, la separazione politica dei cinquantadue Stati dell’Unione.



“Steve Orlando mi ha voluto a bordo della maxiserie dopo aver visionato i miei portfolio in possesso di Arancia Studio,” spiega Davide Tinto, trentasette anni, originario dei Quartieri Spagnoli, ma vissuto a lungo a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, una ricca carriera fatta non solo di collaborazioni fumettistiche con editori anglosassoni, ma anche di coinvolgimenti nel mondo dei cardgame e dei videogiochi. “Firmare un contratto con la casa editrice di ‘Invincible’, la serie supereroistica di Robert Kirkman, tra le più amate di questo secolo, mi ha riempito di gioia.”



“Il mio coinvolgimento è nato su iniziativa di Arancia Studio: mi ha suggerita a Orlando e alla Image, ai quali, per fortuna, i miei lavori sono piaciuti,” gli fa eco Francesca Carotenuto, artista trentaduenne, nata a Caserta e vissuta a Marano, che con Davide Tinto è convolata a nozze nel settembre dello scorso anno. Una colorista formatasi all’Accademia di Belle Arti e alla Scuola Italiana di Comix e messasi in luce su progetti prestigiosi come “Il commissario Ricciardi a fumetti” della Sergio Bonelli Editore, la graphic novel di “Frozen” edita dalla Dark Horse su licenza Disney e “Lyon – Le Storie del Mistero”, straordinario successo librario della Salani.

“Commanders in Crisis” appare come un’allegoria distopica degli Stati Uniti, ancora condizionati dalla mentalità trumpista, e di un mondo sovvertito nei suoi equilibri ecologici e sociali da un individualismo sfrenato e distruttivo. “Ho seguito la situazione statunitense e ho detestato la campagna elettorale dell’ex Presidente,” ci dice ancora Tinto. “I personaggi della storia, con le loro culture, nazionalità, etnie, orientamenti sessuali e ideologie descrittemi da Steve Orlando, rappresentano una critica feroce e una protesta rivolte contro quella mentalità. Sono un grande appassionato di supereroi e mi è venuto istintivo concepirli graficamente per far risaltare la loro essenza.

‘Commanders in Crisis’ è basata su una squadra di supereroi che in precedenza erano Presidenti degli Stati Uniti nelle loro rispettive Terre/dimensioni e che devono fermare poteri malvagi nascosti nel profondo dell’animo, più potenti di loro e di tutti noi. Mi è bastato accentuare un po’ sulle loro caratteristiche: Prizefigher per esempio è il Superman della squadra, forte come un dio, bello, omosessuale, con caratteri cromatici dominanti, e il suo potere aumenta in base all’indice di gradimento della gente che lo circonda… Quando si tifa o si esulta per lui, per intenderci. Oltretutto, è stato Presidente degli Stati Uniti in un mondo ormai cancellato – ha visto scomparire anche il suo compagno, il First Gentleman – e quindi è anche patriottico.”



“Ho cercato di differenziare attraverso i colori i protagonisti principali, in modo tale che risultassero sempre riconoscibili, anche in inquadrature in lontananza. E lo stesso discorso vale per i loro superpoteri,” interviene Francesca Carotenuto. “Cerco di rendere ogni tavola di facile lettura, arricchendo il disegno e la parte narrativa con luci più teatrali che naturali.”



Ma cosa attende in futuro Davide Tinto e Francesca Carotenuto? “Mi piacerebbe lavorare anche per la Marvel e DC Comics, un giorno,” rivela il disegnatore. “Adoro i loro personaggi, soprattutto alcuni che non occupano esattamente le loro prime file. Adoro i Teen Titans e la Young Justice della DC Comics, così come i Champions, Iron Fist o gli X-Men della Marvel. ‘Commanders in Crisis’ è un progetto che sta facendo ben parlare di sé. Spero di continuare a lavorare con Arancia Studio e di poter ancora illustrare storie scritte da Steve Orlando, un genio assoluto.”



“Se penso al futuro,” conclude la colorista, “Mi piacerebbe riuscire ad approfondire i miei studi nel digital painting. Il mio sogno nel cassetto è quello di lavorare su moodboard e color key finalizzati all’animazione, anche se so che si tratta di una strada lunga e tutta in salita). Di fatto, però, non mi pongo limiti”.