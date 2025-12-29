5 C
Roma
lunedì – 29 Dicembre 2025
Offerte

Command & Conquer Remastered PC

Da stranotizie
Command & Conquer Remastered PC

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €19.99 – €4.02

⭐ Valutazione: 5 / 5

Command & Conquer Remastered Collection | Codice Origin per PC

Scopri la Collezione Rimasterizzata di Command & Conquer

25 anni fa, Command & Conquer e Red Alert hanno rivoluzionato il genere degli strategici in tempo reale. Oggi, questi classici sono stati rimasterizzati in 4K da ex membri di Westwood Studios, ora a Petroglyph Games. Questa collezione include tre pacchetti di espansione, una modalità multigiocatore rinnovata, un’interfaccia utente moderna, un editor delle mappe, una galleria bonus di filmati inediti e oltre 7 ore di musica rimasterizzata dal leggendario Frank Klepacki.

Una Nuova Esperienza di Gioco

La Command & Conquer Remastered Collection offre una nuova esperienza di gioco con:

  • Grafica migliorata: passa in tempo reale dalla grafica classica a quella rimasterizzata in 4K.
  • Modalità multigiocatore: sfida gli amici in partite online con la modalità multigiocatore rinnovata.
  • Interfaccia utente moderna: goditi un’esperienza di gioco più fluida e intuitiva con l’interfaccia utente moderna.

Vantaggi Pratici

Ecco alcuni dei vantaggi pratici di questa collezione:

  • **Contenuti extra**: include tre pacchetti di espansione, una galleria bonus di filmati inediti e oltre 7 ore di musica rimasterizzata.
  • **Modalità di gioco avanzate**: potrai configurare partite multigiocatore, giocare in modalità schermaglia e molto altro.

Caratteristiche Principali

La Command & Conquer Remastered Collection include:

  • Grafica variabile: passa in tempo reale dalla grafica classica a quella rimasterizzata in 4K.
  • Galleria bonus: contiene oltre 4 ore di riprese tagliate, foto del making-of e brani musicali inediti.
  • Musica: ascolta oltre 7 ore di musica rimasterizzata, tra cui 20 brani registrati appositamente dal vivo dal compositore originale Frank Klepacki.

Acquista Ora

Non perdere l’occasione di rivivere i classici di Command & Conquer e Red Alert con una nuova grafica e nuove funzionalità. Acquista la Command & Conquer Remastered Collection oggi stesso e scopri perché è considerata una delle migliori serie di strategici in tempo reale di tutti i tempi!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Command & Conquer Remastered PC

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.99 - €4.02 ⭐ Valutazione: 5 / 5 Command & Conquer Remastered Collection…

Topper Memory Foam 160x200cm, Protettore Materasso 5cm, Bianco

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €79.99 - €86.76 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Amazon Basics Double Topper 160…

Sweatshirt Uomo Maglione Pile Completo Zip

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €43.20 - €21.90 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Essentials Men's Sweatshirt with Mock…

Asciugamani di Carta Z-Plicati 2 Strati, 4000 Fili

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €40.63 - €39.20 ⭐ Valutazione: / 5 AmazonCommercial Cellulose Z Folded Paper Towels…

Manubri Neoprene Amazon Basics, Coppia.

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €25.72 - €23.43 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Basics Coppia di manubri in…

Articolo precedente
Notizie positive dal mondo
Articolo successivo
Salvini al Senato: l’inaspettata mossa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Toscana per la pace

Turismo invernale in crisi

Morta Brigitte Bardot icona francese

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.