Command & Conquer Remastered PC

Command & Conquer Remastered Collection | Codice Origin per PC
Scopri la Collezione Rimasterizzata di Command & Conquer
25 anni fa, Command & Conquer e Red Alert hanno rivoluzionato il genere degli strategici in tempo reale. Oggi, questi classici sono stati rimasterizzati in 4K da ex membri di Westwood Studios, ora a Petroglyph Games. Questa collezione include tre pacchetti di espansione, una modalità multigiocatore rinnovata, un’interfaccia utente moderna, un editor delle mappe, una galleria bonus di filmati inediti e oltre 7 ore di musica rimasterizzata dal leggendario Frank Klepacki.
Una Nuova Esperienza di Gioco
La Command & Conquer Remastered Collection offre una nuova esperienza di gioco con:
- Grafica migliorata: passa in tempo reale dalla grafica classica a quella rimasterizzata in 4K.
- Modalità multigiocatore: sfida gli amici in partite online con la modalità multigiocatore rinnovata.
- Interfaccia utente moderna: goditi un’esperienza di gioco più fluida e intuitiva con l’interfaccia utente moderna.
Vantaggi Pratici
Ecco alcuni dei vantaggi pratici di questa collezione:
- **Contenuti extra**: include tre pacchetti di espansione, una galleria bonus di filmati inediti e oltre 7 ore di musica rimasterizzata.
- **Modalità di gioco avanzate**: potrai configurare partite multigiocatore, giocare in modalità schermaglia e molto altro.
Caratteristiche Principali
La Command & Conquer Remastered Collection include:
- Grafica variabile: passa in tempo reale dalla grafica classica a quella rimasterizzata in 4K.
- Galleria bonus: contiene oltre 4 ore di riprese tagliate, foto del making-of e brani musicali inediti.
- Musica: ascolta oltre 7 ore di musica rimasterizzata, tra cui 20 brani registrati appositamente dal vivo dal compositore originale Frank Klepacki.
Non perdere l’occasione di rivivere i classici di Command & Conquer e Red Alert con una nuova grafica e nuove funzionalità. Acquista la Command & Conquer Remastered Collection oggi stesso e scopri perché è considerata una delle migliori serie di strategici in tempo reale di tutti i tempi!
