Comitato Fair Play, Congresso in Abruzzo

L’8 e il 9 marzo si terrà il 31esimo congresso nazionale del CNIFP, il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, presieduto da Ruggero Alcanterini, a Loreto Aprutino, in Abruzzo, per il rinnovo delle cariche istituzionali. Il termine “Fair Play” rappresenta un insieme di regole etiche e comportamenti sportivi basati su rispetto, solidarietà, correttezza e onestà, valori promossi dal comitato in vari ambiti, inclusi politica e sociale. Il CNIFP è un ente no profit e indipendente, impegnato a diffondere il messaggio che “rispetto e lealtà sono i valori della vita”.

Ruggero Alcanterini, presidente del comitato, è nato a Roma nel 1941 e si è laureato in Giornalismo nel 1966. Bibliofilo e appassionato di sport, ha collezionato oltre 40.000 volumi sulla storia dello sport e ha sostenuto il principio del Fair Play per tutta la sua carriera.

Il programma del congresso prevede diverse attività: l’8 marzo inizierà alle 9:30 con un raduno in piazza Garibaldi, seguito da una visita al Polo Museale e a strutture ecclesiastiche. Durante la giornata ci saranno eventi come la mostra “100 anni di sport femminile”, degustazioni di prodotti tipici locali e un incontro con donne nel mondo del vino. Si culminerà con l’intitolazione della “piazzetta del silenzio” a Ondina Valla. Il 9 marzo, al Teatro comunale “Luigi De Deo”, si procederà con l’accredito e la verifica dei poteri, seguiti dall’inizio dei lavori e dalla proclamazione degli eletti.