Coming out per un protagonista di Amici, il commento di Maria

Nei giorni scorsi c’è stato il coming out di uno dei più grandi protagonisti della storia di Amici di Maria. Ospite a Verissimo, Garrison Rochelle ha parlato della prima volta che si è innamorato di un ragazzo. Il famoso coreografo aveva 19 anni quando si è preso la prima cotta.

“Mi sono innamorato per la prima volta di un uomo a 19 anni. Ho sempre sofferto in amore, non dormivo, non mangiavo, piangevo. Non ho dovuto mai fare coming out con mia mamma, lei ha sempre capito tutto.

No ad oggi non sono fidanzato, sono single. Sto bene. Se domani l’amore dovesse sbattermi in faccia, lo accetto. Penso anche che sia difficile far entrare qualcuno nella mia vita alla mia età, ho le mie abitudini, i miei orari. Ma mai dire mai. Magari arriva la persona giusta”.