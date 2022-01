La casa del Grande Fratello Vip si tinge nuovamente di rainbow grazie ad un altro coming out.

Dopo quello di Giucas Casella, è stata la volta di Delia Duran che durante una conversazione con Soleil Sorge ha confessato di essere attratta anche dalle donne. Lo ha fatto raccontandole un aneddoto successo al compleanno di Alex Belli. “Ci siamo anche divertiti, per il giorno del suo compleanno ******. A me piacciono le donne, lo posso anche dire senza pudore, è normale questa cosa. Questo è per farti capire come mai eravamo complici. Come noi eravamo una coppia che nessuno ci poteva combattere“. Ribadendo poco dopo: “A me piacciono anche le donne!“.

D: -“Il giorno del suo compleanno (del man) abbiamo fatto una scopata con la sua amica, perché io sono fatta così, a me piacciono le donne” Se non sto volando, cosa cazzo sto facendo? Delia, mi spiace deluderti ma Soleil è già impegnata 😾 #Gfvip #TeamSoleil #Solphie pic.twitter.com/uJtUGXD0i1 — ☀︎︎ (@teamsoleilsorge) January 25, 2022

mioddio Delia sta ripetendo così tante volte e con così tanta intensità che le piacciono le donne davanti a Soleil 😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/OYXL4CvRsv — Federico (@Federic1910) January 25, 2022

Coming out di Delia Duran al Grande Fratello Vip: il suo orientamento sessuale non è una novità

Il coming out di Delia Duran non è in realtà una novità. L’anno scorso Deianira Marzano ha scritto sui suoi social “E quindi Delia Duran è bisessuale, ma lo sapevamo già tutti“, mentre risale al 2020 il coming out televisivo della sud americana da Barbara d’Urso.

Delia Duran fa coming out a #noneladurso:

“Sono bisessuale” 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/NIn7NjaW93 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 11, 2020