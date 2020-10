In occasione del Coming Out Day la leggenda del calcio Carolina Morace ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare del suo amore per la moglie Nicola Jane Williams al Corriere della Sera.

“Sono una donna che ama una donna. Come mai ho fatto coming out? L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi.

Se sarà da sprone per il calcio maschile? Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più.

Desideriamo un figlio. Lei ha già una figlia ed è una bravissima madre, mi commuovo nel vederla parlare così intensamente con la sua bambina, il tempo che le dedica e il modo con cui sta seguendo la sua crescita. – ha continuato Carolina Morace – Non sarà facile per noi, specie in questo periodo in cui spostarsi per il mondo è complicato a causa della pandemia. So già che dovremo avere pazienza, sia per questo che per tutte le difficoltà che incontreremo”.