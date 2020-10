Oggi, 11 ottobre, è la giornata mondiale del coming out, celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1988.

L’idea di celebrare il coming out con una ricorrenza apposita fu lanciata dagli attivisiti Robert Eichberg e Jean O’Leary durante il workshop The Experience and National Gay Rights Advocates.

Anche la data non è stata scelta a caso: l’11 ottobre 1988 era infatti il primo anniversario della seconda marcia nazionale su Washington per i diritti LGBT.

Oggi, a 32 anni di distanza, più forti che mai.

Diffidate da chi vi mette in testa che “nessuno deve sapere con chi vado a letto” perché l’omosessualità non è solo misero sesso, non è una perversione, ma è amore e non c’è niente di più bello del vivere tutte le sfaccettature dell’amore (infatuazione, cotta, corteggiamento, gelosia, passione, romanticismo..) alla luce del sole, con le persone che dicono di volervi bene. Perché se vi vogliono bene davvero il rapporto non cambierà di una virgola (se non in positivo).

10 celebrità LGBT attualmente in onda

Il mondo della televisione generalista in questi ultimi anni ha dato molto spazio alle persone appartenenti alla comunità LGBT, ecco 10 rappresentanti che sono attualmente in onda.

Mediaset

Sulla prima rete di Mediaset impossibile non citare Alfonso Signorini al timone – per la seconda stagione consecutiva – del Grande Fratello Vip. Fra i suoi vipponi anche un influencer molto famoso, Tommaso Zorzi, attualmente in libreria con un romanzo sull’amore.

Fra i coming out più recenti quello di Gabriel Garko che – fra GF Vip, Verissimo e Live Non è la d’Urso – sta facendo in queste settimane il giro dei salotti televisivi.

Rai

Con Pierluigi Diaco attualmente fuori dai giri in seguito della chiusura del suo programma Io e Te, un programma che è attualmente in onda e che dà ambio spazio alla comunità LGBT è Ballando con le Stelle con Fabio Canino in giuria e Costantino Della Gherardesca, Vittoria Schisano e Rosalinda Celentano nel cast.

Sky

Nei vari canali appartenenti a Sky Italia troviamo Cristiano Malgioglio (nel programma Name That Tune di Enrico Papi su Tv8), Enzo Miccio su Real Time ed ovviamente Giovanni Ciacci nello show Ogni Mattina.