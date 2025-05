Coming Out: Conflitti e Opportunità Lavorative

Mika, nome d’arte di Michael Holbrook Penniman Jr, è un famoso cantante e showman di origini libanesi naturalizzato inglese, particolarmente apprezzato in Italia. Nel 2025, condurrà la serata dei David di Donatello con Elena Sofia Ricci. Da 18 anni è legato sentimentalmente ad Andreas Dermanis, un regista e montatore di origini greco-inglesi, che vive a Londra e collabora con importanti reti come Sky Arte e BBC, nonché con major come Sony e Universal.

Mika e Andreas si sono incontrati nel 2007 durante un programma televisivo e da quel momento non si sono più separati. La loro relazione è stata influenzata dal coming out di Mika avvenuto nel 2012, in cui ha confermato pubblicamente la sua omosessualità e ha parlato per la prima volta del suo compagno. Mika ha dichiarato che, grazie alla musica, ha trovato la forza di accettare la sua sessualità.

L’artista ha anche rivelato che, nonostante le frequenti liti tra loro, questo sia uno degli elementi chiave che ha contribuito alla longevità della loro unione. Ha affermato che le loro discussioni accese sorprendono molti amici, poiché spesso in altre relazioni tali comportamenti non si verificano, suggerendo che le litigate possano essere segno di passione e impegno.

In sintesi, la vita privata di Mika, segnata da amore e sfide, mostra un uomo che abbraccia la sua identità e i rapporti con autenticità, sostenuto dalla presenza e dal supporto di Andreas.

