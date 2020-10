Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne?

Nella puntata di ieri l’opinionista di Uomini e Donne, parlando con Maria De Filippi su un suo scontro verbale avuto con Aurora, si è lasciato andare ad un “tanti” inerente alle cotte che prenderebbe.

“Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa *pausa* tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”.

Quel “tanti” è finito sulla bocca di tutti e molti hanno creduto si trattasse di un coming out.

Contattato da Trash Italiano, Gianni Sperti ha rettificato e smentito di aver fatto coming out, sottolineando come quel “tanti” fosse riferito a “tanti amori”.

“In quel momento in puntata mi sono fermato per non dire una parolaccia. Ogni tanto mi contengo. “Come se ne passassi tanti”… era riferito agli amori in generale. Comunque, ribadisco, non capisco perché l’outing in generale faccia tutto questo rumore mediatico, ancora oggi, nel 2020 e perché il gay deve dichiarare di essere gay e all’etero non viene chiesto. Appare ancor di più una discriminazione. Poi, se viene fatto spontaneamente, per sentirsi meglio con sé stessi, ben venga. Io rispetto le persone per quello che sono senza chiedermi con chi vanno a letto”.

Il perché ad un etero non viene chiesto se è etero è semplicemente perché nella nostra società è scontato credere che chiunque sia etero, anche le mamme ai propri bambini in età scolare chiedono se hanno “la fidanzatina” dando per sottinteso l’orientamento sessuale del figlio. Per questo motivo generalmente chi è gay lo dice, per evitare incomprensioni ed imbarazzi con altri e vivere liberamente alla luce del sole il proprio amore.

Non capire questo semplicissimo concetto è un po’ da ottusi.