Cominciato il processo a carico della titolare.

È iniziato a Verona il processo a carico della titolare di un’azienda agricola nota come “stalla degli orrori”, dove due anni fa sono stati scoperti gravi maltrattamenti nei confronti di animali. In questa stalla, 42 mucche da latte e 14 vitelli vivevano in condizioni inaccettabili, senza cibo né acqua, immersi nei propri escrementi e in uno stato di salute precario. Alcuni animali erano malati o feriti, e non pochi non sono sopravvissuti. La situazione è emersa grazie a una segnalazione presentata allo Sportello contro i maltrattamenti di Verona, che ha coinvolto la LAV e la Procura per salvare gli animali. Con l’aiuto di volontari, i bovini sono stati trasferiti in rifugi idonei. Attualmente, alcuni si trovano nella “Casa degli animali” della LAV, mentre altri sono distribuiti in rifugi in tutta Italia.

Il processo presso il Tribunale di Verona vede la LAV costituirsi parte civile e affronta accuse gravi, tra cui maltrattamento e cause di morte per alcuni animali. Questo caso evidenzia la necessità di riforme legislative più incisive. Sebbene la Camera dei Deputati abbia approvato una proposta di legge per rafforzare le normative contro i reati sugli animali, molte associazioni ritengono che il testo sia insufficiente e che le sanzioni siano ancora deboli. È stato lanciato un appello ai Senatori della Commissione Giustizia per una legislazione efficace che tuteli realmente gli animali vittime di abusi. Mentre i sopravvissuti iniziano una nuova vita, persiste l’urgenza di perseguire giustizia per tutte le vittime della crudeltà umana.