Comicon Bergamo, evento Final Fantasy XVI con i doppiatori italiani

Square Enix ha annunciato che durante Comicon Bergamo che si terrà dal 23 al 25 giugno presso Fiera di Bergamo, Final Fantasy XVI sarà protagonista di un panel speciale con numerosi ospiti per celebrare il lancio del nuovo capitolo del franchise. Il panel si terrà sabato 24 giugno dalle 15.00 alle 16.15 e verrà introdotto da un video messaggio esclusivo di Naoki Yoshida, Producer. Final Fantasy XVI, il prossimo capitolo standalone dell’iconica serie, sarà il primo ad includere il doppiaggio italiano e per festeggiare questo traguardo sul palco ci saranno anche i due doppiatori italiani di Clive Rosfield e di Benedikta Harman, Alessandro Capra e Katia Sorrentino. Il panel vedrà anche la partecipazione di Sabaku No Maiku, Cydonia e Phenrir Mailoki, tre content creator, che parleranno della loro esperienza con il gioco. Infine, tutti i fan di Final Fantasy XVI potranno giocare il titolo in fiera all’interno dell’area Red Bull, dove sarà presente anche un photo boot a tema oltre ai tre cosplayer di Clive (Leon Chiro), Jill (Luce Cosplay) e Benedikta (KamisaMalisa).