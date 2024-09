COMFEE’ RCD50DK2RT(E) Frigorifero piccolo 47Litri, Design retrò, Mini frigo tavolo, Termostato regolabile, Silenzioso, Adatto a casa, ufficio e hotel, Nero

141,99€

Maniglia dal design retrò

Dispone di una maniglia dal design retrò per facilitare l’apertura della porta.

Termostato regolabile

Il termostato consente di regolare manualmente la temperatura interna.

Piedini regolabili

I due piedini anteriori possono anche essere regolati per livellare il frigorifero su superfici irregolari.

Classe E Risparmio energetico

Il frigorifero riduce il consumo energetico, funzionando in modo silenzioso e non disturbando la vita quotidiana.

Comparto refrigeratore

Serve a raffreddare rapidamente le bevande o gli alimenti. Non riporre bevande e alimenti in questo comparto per più di due ore, per evitare il congelamento.

Trattamento antibatterico del vano

Il vano è realizzato in HIPS, un materiale sicuro per il contatto con gli alimenti.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 49 x 48,5 x 50 cm; 15 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 febbraio 2024

Produttore ‏ : ‎ Midea

ASIN ‏ : ‎ B0CWNQY8JH

Numero modello articolo ‏ : ‎ RCD50DK2RT(E)

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

