COMFEE’ RCD115WH2 Frigorifero Piccolo da 80 Litri con Congelatore, Monoporta, adatto per Casa, Ufficio, Camera, Silenzioso, Temperatura Regolabile, Luce LED, Bianco

Descrizione Prodotto

Cerniera porta reversibile

La porta è reversibile e può essere installata per aprirsi a sinistra o a destra, permettendo la massima disponibilità nel posizionamento del frigorifero

Termostato regolabile

Il termostato consente di regolare manualmente la temperatura interna, in modo da mantenere la freschezza degli alimenti più a lungo e le bevande e gli snack a una temperatura ottimale

Piedini regolabili

I due piedini anteriori possono anche essere regolati per livellare il frigorifero su superfici irregolari o per aiutarti a sfruttare al meglio il tuo spazio disponibile

Comparto Congelatore

Il frigorifero è dotato di un comparto congelatore che raggiuge la temperatura di -18°C: in questo modo è possibile conservare alimenti surgelati

Compressore GMCC avanzato ed efficiente

Compressore potente altamente efficiente che garantisce un gran risparmio energetico (consumo annuale di energia 137kWh) con livelli di rumorosità molto bassi (41dB)

Adatto a ogni ambiente

Perfetto per appartamenti, piccole case, uffici, dormitori.Ideale per single e studenti con dimensioni di soli 47,5 cm (L) x 44,5 cm (P) x 84.5 cm (A),è perfetto se avete problemi di spazio. Questo frigorifero ha un elegante esterno bianco di lunga durata. Si abbinerà a qualsiasi tuo mobile

Recensioni dei clienti

4,4 su 5 stelle

934

4,1 su 5 stelle

705

4,1 su 5 stelle

705

4,1 su 5 stelle

112

4,1 su 5 stelle

112

Prezzo

119,90 €€119,90 181,99 €€181,99 159,90 €€159,90 259,90 €€259,90 254,90 €€254,90

Frigo Capacità

43L 93L 68L 163L 115L

Congelatore Capacità

12L 41L 59L

Total Capacità

43L 93L 80L 204L 174L

Temperatura minima

1℃ 1℃ -18℃ -18℃ -18℃

Luce interna a LED

None Yes Yes Yes Yes

Classe di efficienza energetica (2021)

E E E E E

Classe di efficienza energetica (2019)

A++ A++ A++ A++ A++

Dimensioni dell’articolo

47.2 x 45 x 49.2 cm 47.2 x 45 x 86 cm 44.5 x 47.5 x 84.5 cm 55 x 55 x 143 cm 51.1 x 47x 150 cm

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 44,5 x 47,5 x 84,5 cm; 20,6 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 5 luglio 2023

Produttore ‏ : ‎ Midea

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0CB6564W8

Numero modello articolo ‏ : ‎ RCD115WH2

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

